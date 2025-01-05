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全台急凍！2波冷氣團明起接力報到 「先乾後濕」恐現8度低溫
未來2波冷空氣接連來襲，中央氣象署預報員曾昭誠表示，明天第1波冷氣團來襲，並持續影響到周三，北部及宜蘭低溫13度，周四至周日再迎受另一波冷氣團影響，加上華南水氣移入，中部以北3000公尺以上高山有機會降雪；另外，未來1周近山區、局部沿海空曠地區受輻射冷卻影響，可能出現8至10度低溫。
曾昭誠說，今晚起台灣附近環境轉濕，花東、恆春半島有些降雨，北部也可能有些降雨，但雨量不多。明（6日）起第1波冷氣團南下，環境轉為乾冷，並一路影響至下周日（12日），也就是說，未來1周都是偏冷的天氣。
明晚起高山有可能出現結冰的現象，周四、周五（9、10日）另一波冷氣團來襲，加上華南水氣移入，低溫搭配水氣足夠的條件，中部以北3000公尺以上高山有機會降雪；周六、周日（11、12日）降雨較少，桃園以北、東半部、恆春半島仍有降雨機會。
溫度方面，曾昭誠指出，明天冷氣團南下，氣溫愈晚愈冷，全台降溫明顯。北部、宜蘭低溫13至15度，白天高溫18、19度，中南部、花東地區低溫13至17度，白天高溫20至25度。
周四至周日再受另一波冷空氣影響，目前預估其強度為大陸冷氣團等級，但預報較久、強度可能會有變化，有機會增強為強烈大陸冷氣團，後續還需再觀察，這段期間北台灣整天約13、14度，中南部白天高溫也不到20度。
曾昭誠表示，未來1周冷空氣不斷南下，因此未來1周都將維持低溫狀況，尤其深夜、清晨是最低溫的時段，中難度空曠地區、竹苗丘陵地，因受到輻射冷卻影響，可能出現8至10度低溫；周二（7日）將發布低溫特報，民眾需注意保暖。
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