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國家公園署：重要溼地均依法保育 沒有設置光電場

中央社／ 台北5日電

民眾投書指國內溼地遭濫設光電板破壞生態，黑面琵鷺只能飛往他處。國家公園署表示，依法劃設59處、共4萬餘公頃重要濕地都依法擬定保育利用計畫進行管理，沒有設置光電場，且民國113年國內黑面琵鷺數量也較112年增加。

有民眾投書媒體指出，西海岸的濕地與鹽灘地遭濫設光電板，導致黑面琵鷺食源遭大量限縮，儘管黑面琵鷺來台總量不變，停留時間卻大幅減少，反而香港及中國大陸東南沿海黑面琵鷺增加；原本是黑面琵鷺大本營的七股早已不復昔日盛況，光電板把有機世界覆蓋，黑面琵鷺只能飛往他處。

內政部國家公園署發布新聞稿表示，依濕地保育法目前劃設59處重要濕地，其中2處國際級、40處國家級與17處地方級溼地，面積共4萬2730公頃，都依法擬定保育利用計畫，進行濕地環境保育及利用項目管理，沒有光電設置踐踏珍貴濕地情形。

國家公園署說，濕地保育法施行以來，從未允許在國內其他重要濕地設置任何綠能設施。投書提到嘉義布袋、台南七股與高雄永安等鹽田設置光電場區域，都不是在依法劃設重要濕地範圍。

國家公園署表示，先前曾配合桃園農業博覽會新屋農博環境教育園區設置，同意在桃園新屋12-14號池（屬桃園埤圳重要濕地）設置示範光電設施，也屬示範性設施並嚴格監控管制。

國家公園署指出，依濕地保育法，重要濕地指具生態多樣性、重要物種保育、水土保持、水資源涵養、水產資源繁育、防洪、滯洪、文化資產、景觀美質、科學研究及環境教育等重要價值，依法經公開展覽、審議、評定及公告才能稱為重要濕地，這類型濕地在全國共4萬2730公頃，並非投書提到達40萬公頃。

國家公園署說，近期也積極協助彰化在地環保團體，申請彰化芳苑濕地進行審查。

國家公園署表示，目前最新調查資料顯示，截至113年12月台灣出現3205隻黑面琵鷺，相較112年同期增加176隻，較前次調查也增加125隻，沒有數量減少情形。

國家公園署強調，如果在重要濕地或其保育利用計畫範圍內，發生破壞生物洄游通道及野生動植物繁殖區或棲息環境等行為，將立即依濕地保育法裁罰。

國家公園 濕地 黑面琵鷺

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