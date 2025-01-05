快訊

獨／高雄派出所員警染毒？穿警察制服眼神迷濛 揪妹「想找妳一起吸毒」

川普2.0時代即將開始 和碩董事長童子賢：台灣利多弊少「會是贏家」

大隊接力最後一名！國中女3前空翻+2後空翻抵達終點 同學尖叫全場嗨翻

以為職業病！早餐店闆娘長期腰痠背痛 喘不過氣一查竟罹肺癌

中央社／ 台北5日電
早餐店示意圖，圖中人物與新聞無關。本報資料照片
早餐店示意圖，圖中人物與新聞無關。本報資料照片

一名平時經營早餐店的女性長期腰痠背痛，以為是職業病，直到喘不過氣就醫，才發現已肺癌晚期，經過基因檢測確認癌細胞有HER2基因突變，接受新藥治療1年，恢復日常生活。

肺癌連續2年高居台灣癌症發生率首位，據衛生福利部國民健康署公布民國111年癌症登記報告，肺癌拿下第1位，確診人數為1萬7982人，肺癌不僅發生率高，還是癌症死因之首。台北慈濟醫院胸腔內科醫師黃俊耀近日透過新聞稿表示，肺癌基因突變分型多樣，幸好精準治療技術進步。

以肺腺癌患者為例，40%至60%有EGFR基因突變，ALK、ROS1、BRAF等是其他常見基因突變，甚至連常在乳癌患者身上發現的HER2基因突變，部分肺癌患者也帶有這個基因異常。黃俊耀說，據臨床觀察，台灣肺癌HER2基因突變約達10%，男女各半，不僅在年輕族群，也不乏年長者。

HER2是第2型人類上皮成長因子受體，HER2基因突變腫瘤表現出較強侵襲轉移能力，對化療敏感性較差，較容易復發。黃俊耀表示，國際近年大量做次世代基因檢測（NGS）檢測，開始在肺癌患者身上發現HER2，嘗試用HER2乳癌藥物進行肺癌治療臨床試驗。

黃俊耀說，臨床試驗顯示，過去熟知的HER2乳癌藥物新一代抗體藥物複合體（ADC），也就是俗稱「魔術子彈」，對HER2肺癌治療反應率（ORR）近5成，治療有效時間近10個月，整體存活時間將近20個月。有別於傳統化療「通殺」，ADC藥物會辨認HER2基因，精準毒殺癌細胞。

黃俊耀說，HER肺癌患者在台灣並非多數，台灣健保已將NGS檢測納入給付，以免突變基因無法第一時間被驗出、錯失及早對症用藥的時機，還可了解預後，避免在治療過程瞎子摸象。NGS檢測好比開車使用導航系統，一按就知道目的地，讓病人不要再走冤枉路。

肺癌

延伸閱讀

Netflix女星肺癌病逝！剛露面25天竟過世　來不及跨年

專家提精準診斷等3目標 盼完善肺癌防治

2030癌症死亡降三分之一 陳建仁：破解肺癌是重中之重

明年4癌擴大公費篩檢對象 民眾最多可省7000元

相關新聞

全台急凍！2波冷氣團明起接力報到 「先乾後濕」恐現8度低溫

未來2波冷空氣接連來襲，中央氣象署預報員曾昭誠表示，明天第1波冷氣團來襲，並持續影響到周三，北部及宜蘭低溫13度，周四至...

地牛翻身！16:20南投規模3.7「極淺層地震」 7縣市有感

中央氣象署發出小區域有感地震報告，南投縣今下午4時20分發生規模3.7地震，震央位於南投縣竹山鎮，地震深度13.0公里，...

長榮航機系統異常 數百旅客滯留札幌「YT共同創辦人也受害」

長榮航空昨天一架原定下午3時20分，從北海道札幌新千歲機場飛往桃園機場的航班，數百位旅客在上機1小時後被請下飛機...

台大醫院驚傳停電！美食街一片黑、病房受影響 台電揭原因：供電正常

台大醫院傳出發生跳電事故，地下美食街陷入一片漆黑，用餐民眾只能靠手機或手電筒照明，電子支付也無法使用，更連病房都受到影響...

台大醫院跳電！民眾美食街摸黑用餐 院方：醫療端不受影響

今日上午，台大醫院地下室的美食街陸陸續續跳電，有民眾反映，現場一片漆黑，影響用餐以及櫃位收銀作業，要拿出手機的手電筒照明...

20歲女下體「長痘痘」求診要暗瘡藥 醫生一看秒嚇呆：整片菜花田

私密處出現病灶可能令人難以啟齒，而自行判斷情況更可能影響治療。台灣有婦產科醫生分享病例，指有些女士或因尷尬不願上內診檯檢查，而1名20多歲的年輕女生，求醫時指私處長了「很多小痘痘」，並指上網搜尋資料後相信只是「青春痘」，不想檢查並要求醫生直接開些治療毛囊炎的藥。不過醫生擔心她的情況並非「痘痘」，與護士輪番勸說女生檢查。女生勉為其難同意後，剛張開腿就令醫生驚呆。原來女生患上俗稱「菜花」的尖銳濕疣，而且病毒濃度高，醫生形容其下體已是「整片菜花田」，需做手術處理。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。