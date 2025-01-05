以為職業病！早餐店闆娘長期腰痠背痛 喘不過氣一查竟罹肺癌

一名平時經營早餐店的女性長期腰痠背痛，以為是職業病，直到喘不過氣就醫，才發現已肺癌晚期，經過基因檢測確認癌細胞有HER2基因突變，接受新藥治療1年，恢復日常生活。

肺癌連續2年高居台灣癌症發生率首位，據衛生福利部國民健康署公布民國111年癌症登記報告，肺癌拿下第1位，確診人數為1萬7982人，肺癌不僅發生率高，還是癌症死因之首。台北慈濟醫院胸腔內科醫師黃俊耀近日透過新聞稿表示，肺癌基因突變分型多樣，幸好精準治療技術進步。

以肺腺癌患者為例，40%至60%有EGFR基因突變，ALK、ROS1、BRAF等是其他常見基因突變，甚至連常在乳癌患者身上發現的HER2基因突變，部分肺癌患者也帶有這個基因異常。黃俊耀說，據臨床觀察，台灣肺癌HER2基因突變約達10%，男女各半，不僅在年輕族群，也不乏年長者。

HER2是第2型人類上皮成長因子受體，HER2基因突變腫瘤表現出較強侵襲轉移能力，對化療敏感性較差，較容易復發。黃俊耀表示，國際近年大量做次世代基因檢測（NGS）檢測，開始在肺癌患者身上發現HER2，嘗試用HER2乳癌藥物進行肺癌治療臨床試驗。

黃俊耀說，臨床試驗顯示，過去熟知的HER2乳癌藥物新一代抗體藥物複合體（ADC），也就是俗稱「魔術子彈」，對HER2肺癌治療反應率（ORR）近5成，治療有效時間近10個月，整體存活時間將近20個月。有別於傳統化療「通殺」，ADC藥物會辨認HER2基因，精準毒殺癌細胞。

黃俊耀說，HER肺癌患者在台灣並非多數，台灣健保已將NGS檢測納入給付，以免突變基因無法第一時間被驗出、錯失及早對症用藥的時機，還可了解預後，避免在治療過程瞎子摸象。NGS檢測好比開車使用導航系統，一按就知道目的地，讓病人不要再走冤枉路。