快訊

異想天開！女兒偷父權狀「竟過戶房屋給自己」 父提告爭回房產

外國的月亮比較圓？傳北京清大「8成畢業生出國不歸」 校方說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

NET愛心大方送為家扶戶添新衣 200戶包場採購樂融融

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
NET愛心大方送為家扶戶添新衣迎新年，200戶包場大人小孩開心採購，喜氣洋洋。記者蔡維斌／攝影
NET愛心大方送為家扶戶添新衣迎新年，200戶包場大人小孩開心採購，喜氣洋洋。記者蔡維斌／攝影

知名服飾品牌NET主富服裝提供雲林家扶中心，以「包場」方式讓受扶家庭添購新衣，今天約800人攜家帶眷盡情選購，更加碼贈送「小龍新生兒」1人1萬元提貨券，洋溢新年喜氣與溫馨，受扶家庭感謝NET善款年關送暖，讓一家也能漂亮過新年。

為讓家扶家庭也能感受「過新年穿新衣」的喜悅，本土品牌NET服飾15年前捐助給雲林家扶中心50萬元提貨券，讓家扶親子買新衣過新年，因應物價上漲，2018年起捐助金額提高至80萬元。

今天上午NET虎尾門市提前開店，來自全縣200戶家扶家庭共800人「包場」採購，任君挑選，一次買個夠，大人小孩提著購物籃選買自最愛的衣裳，就想把自己打扮漂漂亮亮迎新年，年輕人選時尚，老人家挑選大紅大紫討喜氣，每個人買得開心又歡喜，整個門市店熱鬧滾滾喜氣洋洋。

雲林家扶中心主任廖志文表示，NET公司創辦人黃文貞是雲林東勢鄉人，為回饋家鄉，15年前贊助50萬元提貨券讓扶助家庭添新衣迎新年，後來不僅雲林家扶，分布在全台的21處家扶中心都有愛心贊助，多年來捐助新衣合計已超過億元。此次雲林家扶每戶發放2000至5000元提貨券。

家扶督導歐厚成指出，雲林縣家扶家庭共1000戶，多年來受贈新衣，從2020年起主富更加碼給新生兒家扶家庭每戶1萬元提貨券，今年雲林共有17戶受惠，讓親子們在新年前挹注滿滿的暖心。

NET愛心大方送為家扶戶添新衣迎新年，200戶包場大人小孩開心採購，喜氣洋洋。記者蔡維斌／攝影
NET愛心大方送為家扶戶添新衣迎新年，200戶包場大人小孩開心採購，喜氣洋洋。記者蔡維斌／攝影
NET愛心大方送為家扶戶添新衣迎新年，200戶包場大人小孩開心採購，喜氣洋洋。記者蔡維斌／攝影
NET愛心大方送為家扶戶添新衣迎新年，200戶包場大人小孩開心採購，喜氣洋洋。記者蔡維斌／攝影

NET愛心大方送為家扶戶添新衣迎新年，200戶包場大人小孩開心採購，喜氣洋洋。記者蔡維斌／攝影
NET愛心大方送為家扶戶添新衣迎新年，200戶包場大人小孩開心採購，喜氣洋洋。記者蔡維斌／攝影
NET愛心大方送為家扶戶添新衣迎新年，200戶包場大人小孩開心採購，喜氣洋洋，還加碼贈送新生兒一萬元大紅包。記者蔡維斌／攝影
NET愛心大方送為家扶戶添新衣迎新年，200戶包場大人小孩開心採購，喜氣洋洋，還加碼贈送新生兒一萬元大紅包。記者蔡維斌／攝影

NET 家扶中心 雲林

延伸閱讀

NET捐提貨券80萬 封館讓雲林家扶800親子採買迎新年

世棒12強冠軍延燒 彰化家扶「童心鞋力」運動健兒今挑鞋

專訪／分手情侶典範！　趙駿亞首談包場舊愛電影：情深意重

新北汐止金龍里二手義賣進帳7萬元 捐助家扶、金龍少棒

相關新聞

地牛翻身！16:20南投規模3.7「極淺層地震」 7縣市有感

中央氣象署發出小區域有感地震報告，南投縣今下午4時20分發生規模3.7地震，震央位於南投縣竹山鎮，地震深度13.0公里，...

長榮航機系統異常 數百旅客滯留札幌「YT共同創辦人也受害」

長榮航空昨天一架原定下午3時20分，從北海道札幌新千歲機場飛往桃園機場的航班，數百位旅客在上機1小時後被請下飛機...

台大醫院驚傳停電！美食街一片黑、病房受影響 台電揭原因：供電正常

台大醫院傳出發生跳電事故，地下美食街陷入一片漆黑，用餐民眾只能靠手機或手電筒照明，電子支付也無法使用，更連病房都受到影響...

台大醫院跳電！民眾美食街摸黑用餐 院方：醫療端不受影響

今日上午，台大醫院地下室的美食街陸陸續續跳電，有民眾反映，現場一片漆黑，影響用餐以及櫃位收銀作業，要拿出手機的手電筒照明...

20歲女下體「長痘痘」求診要暗瘡藥 醫生一看秒嚇呆：整片菜花田

私密處出現病灶可能令人難以啟齒，而自行判斷情況更可能影響治療。台灣有婦產科醫生分享病例，指有些女士或因尷尬不願上內診檯檢查，而1名20多歲的年輕女生，求醫時指私處長了「很多小痘痘」，並指上網搜尋資料後相信只是「青春痘」，不想檢查並要求醫生直接開些治療毛囊炎的藥。不過醫生擔心她的情況並非「痘痘」，與護士輪番勸說女生檢查。女生勉為其難同意後，剛張開腿就令醫生驚呆。原來女生患上俗稱「菜花」的尖銳濕疣，而且病毒濃度高，醫生形容其下體已是「整片菜花田」，需做手術處理。

NET愛心大方送為家扶戶添新衣 200戶包場採購樂融融

知名服飾品牌NET主富服裝提供雲林家扶中心，以「包場」方式讓受扶家庭添購新衣，今天約800人攜家帶眷盡情選購，更加碼贈送...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。