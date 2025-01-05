NET愛心大方送為家扶戶添新衣 200戶包場採購樂融融

知名服飾品牌NET主富服裝提供雲林家扶中心，以「包場」方式讓受扶家庭添購新衣，今天約800人攜家帶眷盡情選購，更加碼贈送「小龍新生兒」1人1萬元提貨券，洋溢新年喜氣與溫馨，受扶家庭感謝NET善款年關送暖，讓一家也能漂亮過新年。

為讓家扶家庭也能感受「過新年穿新衣」的喜悅，本土品牌NET服飾15年前捐助給雲林家扶中心50萬元提貨券，讓家扶親子買新衣過新年，因應物價上漲，2018年起捐助金額提高至80萬元。

今天上午NET虎尾門市提前開店，來自全縣200戶家扶家庭共800人「包場」採購，任君挑選，一次買個夠，大人小孩提著購物籃選買自最愛的衣裳，就想把自己打扮漂漂亮亮迎新年，年輕人選時尚，老人家挑選大紅大紫討喜氣，每個人買得開心又歡喜，整個門市店熱鬧滾滾喜氣洋洋。

雲林家扶中心主任廖志文表示，NET公司創辦人黃文貞是雲林東勢鄉人，為回饋家鄉，15年前贊助50萬元提貨券讓扶助家庭添新衣迎新年，後來不僅雲林家扶，分布在全台的21處家扶中心都有愛心贊助，多年來捐助新衣合計已超過億元。此次雲林家扶每戶發放2000至5000元提貨券。

家扶督導歐厚成指出，雲林縣家扶家庭共1000戶，多年來受贈新衣，從2020年起主富更加碼給新生兒家扶家庭每戶1萬元提貨券，今年雲林共有17戶受惠，讓親子們在新年前挹注滿滿的暖心。

NET愛心大方送為家扶戶添新衣迎新年，200戶包場大人小孩開心採購，喜氣洋洋。記者蔡維斌／攝影 NET愛心大方送為家扶戶添新衣迎新年，200戶包場大人小孩開心採購，喜氣洋洋。記者蔡維斌／攝影