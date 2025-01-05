日本流感爆發該去嗎？醫籲行前2招心安：若年假出發 想打疫苗剩6天

春節出國要去哪裡玩？「日本」是國人最愛的旅遊榜上冠軍，不過，日本各地正流感爆發，許多民眾苦惱到底該不該去。亞東醫院家庭醫學部主任陳志道表示，流感疫苗在接種完二周後才能發揮保護力，如果計畫1月25日年節第一天就出發，最晚1月11日前就施打疫苗，只剩下6天。

陳志道說，目前日本的流感疫情有上升趨勢，如果擔心赴日旅遊敗興而歸，可施打疫苗降低感染及併發重症的風險。另外，出國之前最好求診「旅遊醫學門診」，進行出國前健康風險諮詢、傳染病防治衛教、評估是否需自費接種疫苗等。

陳志道強調，「旅遊醫學門診」可直接連線疾管署的資訊，查詢目的地國家近期的流行疫情，醫師會評估民眾健康狀況建議預防措施，包括預防接種或投藥。以日本為例，除了流感之外，還包括新冠、麻疹疫情，民眾可考慮完成接種，才能在出遊時有足夠的保護力。

中華民國基層藥師協會理事長沈采穎指出，民眾出國，可自備退燒藥、腸胃藥、綜合感冒藥預防萬一，雖然有些國家的藥妝店購買藥品便利，但初期早點服用效果較好。她強調，有慢性病的患者也要備妥處方箋用藥，若出國前1至2天重感冒、得了流感，應考慮取消行程，避免加重病情。

疾管署疫情中心預估，流感疫情在春節前後將達到高峰，陳志道呼籲，施打疫苗不僅保障自身的健康，在公共衛生方面，也能達到群體免疫力。尤其，家中有長輩或學齡前幼兒，更要施打疫苗避免群聚感染。

2025年1月1日起，公費流感疫苗已擴大全民接種，新措施將會進行至疫苗用罄為止。陳志道，麻疹、新冠病毒的預防也是冬季要預防的重點之一；我國自1981年起，全面施打MMR（麻疹／德國麻疹／腮腺炎）疫苗，保護力超過95%。隨著時間推移，施打疫苗產生的抗體濃度可能會下降或消失，建議10年內未接種過MMR疫苗者，可補打加強保護力。