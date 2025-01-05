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糖尿病男愛喝酒…血糖升高自行加藥 險送命才下決心戒酒

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
衛生福利部基隆醫院腎臟科醫師馬皓瑋說，CRRT療法在加護病房使用日益成熟，協助多重器官及系統問題重症患者恢復健康。圖／部基提供
衛生福利部基隆醫院腎臟科醫師馬皓瑋說，CRRT療法在加護病房使用日益成熟，協助多重器官及系統問題重症患者恢復健康。圖／部基提供

罹患糖尿病的王姓男子愛與朋友把酒言歡，酒後上腹部疼痛，食慾不振，自認只是喝多了，發現血糖偏高還自行加藥。他在家休息時幾乎沒進食只喝酒，最後意識恍惚才由家人送急診。醫師研判是血糖藥Metformin中毒導致嚴重乳酸中毒，及時啟動腎臟替代療法，保住他的性命。

衛生福利部基隆醫院腎臟科醫師馬皓瑋說，年過半百的王男從事物流業，常醉到不省人事。王有高血壓和糖尿病史，長期在診所治療，自認控制得不錯。

有次王男與朋友聚餐，至少喝了半瓶高粱酒，又喝了6、7罐啤酒，回家後覺得上腹部隱隱作痛，且食慾不振。他自認只是喝多了，決定休息1天不喝酒。隔天發現好一點，又找朋友喝酒，結果當晚覺得想吐，上腹痛再次發作。到診所就醫診治可能是急性胰臟炎，建議不要再飲酒，症狀持續應到醫院就醫。

王男又在家休息2天後，仍沒食慾，自行測血糖發現偏高，決定每天吃的口服血糖藥再多吃1次。因為已2天沒喝酒，他決定喝一些威士忌，剛喝的時候還覺得好多了，不料幾個小時後腹痛加劇。家人後來發現他意識恍惚，呼吸急促，才帶去部基急診。

急診醫師安排抽血檢驗，多項數值異常，心電圖判讀高度懷疑急性冠心症。放置尿管僅排出不到30ml咖啡色尿液，判定為休克狀態，病症包括敗血症、急性腎損傷、急性胰臟炎、急性代謝性酸血症、嚴重乳酸中毒及可能合併急性冠心症。

醫師查詢用藥史，發現王男長期服用口服血糖藥Metformin，因近期腎功能惡化，且患者自行加藥，高度懷疑Metformin中毒導致嚴重乳酸中毒。

馬皓瑋說，王男處於嚴重休克狀態，持續低血壓無法進行傳統血液透析治療，因此採取連續性腎臟替代療法（continuous renal replacement therapy， CRRT）的連續性靜脈至靜脈血液透析過濾術（continuous veno-venous hemodiafiltration， CVVHDF）治療，王男的代謝性酸血症及乳酸中毒在48小時內獲得改善，生命徵象及意識狀態逐漸恢復。

王男酒精性急性胰臟炎經住院治療也逐漸緩解，在血行動力學相對穩定後，醫師施以心臟科心導管介入性治療，冠心症也獲得顯著改善，在加護病房治療6天後轉出一般病房。

馬皓瑋表示，王男在心臟及胰臟情況恢復後，因腎功能尚未從急性腎損傷中完全恢復，持續接受血液透析治療，出院後追蹤病情及接受透析，腎臟功能逐漸恢復，1個月後脫離透析治療。經過這次幾乎致命的恐怖經驗，王男決定戒酒。

馬皓瑋說，約有一半入住內科加護病房的重症病人，會發生急性腎損傷，其中又有約一半病人必須在加護病房裡接受CRRT療法。傳統間歇性血液透析較難在血行動力學不穩定的情況下執行，所幸CRRT療法相關技術在加護病房使用已日益成熟，為多重器官及系統問題重症患者，提供持續的體液、酸鹼平衡，電解質穩定、毒素清除等腎臟替代支持，協助恢復健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

衛生福利部基隆醫院腎臟科醫師馬皓瑋說，CRRT療法在加護病房使用日益成熟，協助多重器官及系統問題重症患者恢復健康。圖／部基提供
衛生福利部基隆醫院腎臟科醫師馬皓瑋說，CRRT療法在加護病房使用日益成熟，協助多重器官及系統問題重症患者恢復健康。圖／部基提供
衛生福利部基隆醫院腎臟科醫師馬皓瑋說，CRRT療法在加護病房使用日益成熟，協助多重器官及系統問題重症患者恢復健康。圖／部基提供
衛生福利部基隆醫院腎臟科醫師馬皓瑋說，CRRT療法在加護病房使用日益成熟，協助多重器官及系統問題重症患者恢復健康。圖／部基提供

中毒 糖尿病 腎臟 醫師

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