除埃及聖䴉有經驗！農業部砸2千萬擴增原民獵人 擬除12萬隻綠鬣蜥

綠鬣蜥入侵中南部，危害蔬菜、瓜果、紅豆等作物。農業部表示，去年移除7萬隻，今年投入新台幣2000萬元、設置災害回報APP，號召專業團隊及增添原民獵人，目標再除12萬隻。

由於外來種綠鬣蜥到處現蹤偷吃作物，農民不堪農損而陳情，去年朝野立委屢次質詢農業解決對策，農業部長陳駿季表示，會整合農業部不同單位，協助及精進移除效率。

農業部林業及自然保育署科長邱國皓告訴中央社記者，曾有野外超過20萬隻綠鬣蜥的說法，但沒有確切統計，目前已知分布在台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣等。

去年移除7萬隻綠鬣蜥，除不勝除，農業部今年規劃投入2000萬元，視情況可能會再增加經費，展開多面向精進移除效率作業，目標是再除12萬隻。

綠鬣蜥主要棲地在河川周邊，例如高屏溪、高雄市鳥松區的河川、東港溪等，去年屏東移除4.5萬隻、高雄移除約6500隻、台南移除1.2萬隻、嘉義縣及市共移除9900隻、彰化移除5000隻，其他縣市100隻上下，林業署會把預算投在數量較多的縣市上。

邱國皓說，參考移除埃及聖䴉的經驗，所以移除綠鬣蜥主要仰賴專業團隊，目前縣市共有9個專業團隊參與，會再組建原民獵人參與，提高移除量能，因為原民有用槍經驗及追蹤野生動物技能，也會合併採用現行陷阱、套索、彈弓等工具。

同時也鼓勵民眾參與，台南已辦2場培訓100人，高雄、屏東去年12月30日各開一場各100人，以上共約300多人；嘉義縣可能春節後開課，屏東要加開2場。

此外，農業部農業試驗所正在開發「農作物災害回報系統」APP，新增綠鬣蜥專區，預計春節後完成，將開設通報發現、回報移除2區塊，包含農業部農糧署、農業部場試所、農漁民、獵人、各縣市委託的專業團隊與民眾，都可使用帳號、密碼拍照上傳，後台可顯示現蹤或移除的區域、座標位置、時間等資訊。

邱國皓說，農業部生物多樣性研究所會參與分析熱區等資訊，藉此適時調整、調度團隊進行移除，一舉提高效率。

目前有綠鬣蜥移除獎金，專業團隊及獵人捕獲個體嘴巴到肛門體長超過30公分給500元，低於30公分200元。一般民眾30公分以上250元、30公分以下100元，也可給等值禮券或農產品獎勵。

幾年前外來鳥埃及聖䴉遍布全台，危害本土物種生態，中央地方合作，聘請專業團隊原民獵人執行移除，3到5年後已具體減低數量，達到控制。

移除埃及聖䴉的經驗顯示，專業團隊及原民獵人出馬後，目前野外就算看到也少於50隻，從108年迄今已獵捕1.8萬多隻，尤其第2年增加移除數，111年起野外已很難追擊到蹤跡，看得到的埃及聖䴉警戒心高、會飛走，不再大批成群