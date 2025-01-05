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200輛計程車包圍高雄機場！運將高喊：開放非機場計程車接送乘客

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
200輛參加陳情活動的計程車，今天下午排隊進入高雄機場，繞行外環道一圈。記者王勇超／攝影
200輛參加陳情活動的計程車，今天下午排隊進入高雄機場，繞行外環道一圈。記者王勇超／攝影

高雄小港機場只開放排班計程車進場載客，高雄、台南及屏東縣計程車客運商業同業公會，為爭取開放非機場計程車可進入機場接送預約客戶，今天下午1時許號召200輛計程車到高雄機場管制區外陳情，運將大喊：「租尊重乘客選擇」。高雄航空站表示，將兼顧旅客權益與機場秩序，持續溝通。

高雄市計程車客運商業同業公會理事長王冠懿說，高雄小港機場有排班計程車，禁止一般計程車進入載客，堅持不開放非排班計程車進入小港機場載客「很不公平」；旅客若要搭多元計程車，必須步行15分鐘到大業北路的計程車停等區，很多外國旅客也認為不合理。

來自台南的計程車司機說，客人從台南搭計程車來高雄小港機場出國，返台後想搭預約的計程車回台南，但他卻無法進入小港機場載客，政府應該尊重乘客選擇，修改法令讓小黃及多元計程車能進入小港機場搭載已預約的客人。

今天下午有200輛計程車在大業北路集結陳情，運匠頭綁抗議布條，舉抗議標語、拉布條，大喊「尊重乘客選擇」、「修舊法、顧權益」、「支持公平交易」，隨後並遞交陳情書給高雄國際航空站主任傅耀南。

高雄市警局動員70多名警力在場維持秩序，陳情的運匠表達訴求後，開車繞行小港機場外環道一圈後離去。警方說，整個陳情過程過程平和，未影響機場旅客進出及交通。

市議員張博洋說，考慮到高雄機場的國際觀光客愈來愈多，國門的接駁水準勢必要隨著台灣的國際化而提高，各方權益上的不平等，航港局及交通部應主動出面協調，讓司機權益、外國觀光客的乘車體驗，及國人的觀感能找到平衡點。

市議員白喬茵說，台灣的法令活在機場排班攬客的時代，禁止預約車輛進入機場，導致有需求的民眾要走路到機場旁的加油站與預約車輛會合，甚至搭排班計程車去指定地點換車，造成乘客跟司機的衝突。應回到市場自由競爭，而不是直接禁止乘客預約車輛進入機場，法規也應該與時俱進，順應乘客的使用需求，鬆綁法規的限制。

高雄航空站主任傅耀南說，對於公會訴求預約計程車可否比照租賃車，得以進入機場載客，高雄站將由法制單位研究解套之可行性。目前除機場前高雄公園機場捷運1號出口的網約計程車上下客處，未來持續檢視旅客需求與市場環境、持續與各方溝通。

200位計程車司機今天下午在高雄小港機場對面的捷運站出口陳情，呼籲開放非機場計程車接送事先預約的乘客。記者王勇超／攝影
200位計程車司機今天下午在高雄小港機場對面的捷運站出口陳情，呼籲開放非機場計程車接送事先預約的乘客。記者王勇超／攝影
200輛計程車今天下午到高雄小港機場陳情，呼籲開放非機場計程車接送事先預約的乘客。記者王勇超／攝影
200輛計程車今天下午到高雄小港機場陳情，呼籲開放非機場計程車接送事先預約的乘客。記者王勇超／攝影
高雄、台南及屏東縣計程車客運商業同業公會的代表，今天下午遞交陳情書給高雄國際航空站主任傅耀南。記者王勇超／攝影
高雄、台南及屏東縣計程車客運商業同業公會的代表，今天下午遞交陳情書給高雄國際航空站主任傅耀南。記者王勇超／攝影
200位計程車司機今天下午頭綁布條，在小港機場對面的公園陳情，呼籲開放非機場計程車接送事先預約的乘客。記者王勇超／攝影
200位計程車司機今天下午頭綁布條，在小港機場對面的公園陳情，呼籲開放非機場計程車接送事先預約的乘客。記者王勇超／攝影

台南 小港機場 觀光客 計程車司機 運將 高雄市

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