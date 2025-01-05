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台大醫院跳電！民眾美食街摸黑用餐 院方：醫療端不受影響

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台大醫院今日傳出跳電事件，地下室美食街一度陷入黑暗，院方表示，因進行電路系統測試產生跳電情形。本報資料照片
台大醫院今日傳出跳電事件，地下室美食街一度陷入黑暗，院方表示，因進行電路系統測試產生跳電情形。本報資料照片

今日上午，台大醫院地下室的美食街陸陸續續跳電，有民眾反映，現場一片漆黑，影響用餐以及櫃位收銀作業，要拿出手機的手電筒照明。台大醫院醫務秘書陳彥元表示，因醫院進行電路系統測試，瞬間壓降造成院內部分迴路跳脫，產生跳電情形，目前已全面恢復了正常的電壓供應。

陳彥元指出，醫院早上就有局部跳電，不過都是短暫的1至2分鐘，下午1點半左右有較長的跳電10多分鐘。經院方調查原因，屬於電路系統測試，因醫院有備用電力系統，在停電發生時立即啟用，所以醫療端並沒有受到影響，無干擾供應病患重要的維生系統。

陳彥元說，現場已經全部恢復供電，已經請工務室及台電人員協助檢視相關設備，穩定供電品質，後續會再改進防範措施。

停電 台大醫院

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