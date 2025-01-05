聽新聞
0:00 / 0:00
台大醫院跳電！民眾美食街摸黑用餐 院方：醫療端不受影響
今日上午，台大醫院地下室的美食街陸陸續續跳電，有民眾反映，現場一片漆黑，影響用餐以及櫃位收銀作業，要拿出手機的手電筒照明。台大醫院醫務秘書陳彥元表示，因醫院進行電路系統測試，瞬間壓降造成院內部分迴路跳脫，產生跳電情形，目前已全面恢復了正常的電壓供應。
陳彥元指出，醫院早上就有局部跳電，不過都是短暫的1至2分鐘，下午1點半左右有較長的跳電10多分鐘。經院方調查原因，屬於電路系統測試，因醫院有備用電力系統，在停電發生時立即啟用，所以醫療端並沒有受到影響，無干擾供應病患重要的維生系統。
陳彥元說，現場已經全部恢復供電，已經請工務室及台電人員協助檢視相關設備，穩定供電品質，後續會再改進防範措施。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言