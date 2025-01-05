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驗光師上街頭抗議拚正名 醫界：英譯名執業範圍不符台灣現況

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
驗光師「Optometrist」被譯為配鏡師「Optician」，驗光師認為打壓權益與尊嚴。本報資料照片
驗光師「Optometrist」被譯為配鏡師「Optician」，驗光師認為打壓權益與尊嚴。本報資料照片

驗光師英文翻譯「Optometrist」，但全台目前4千多位通過醫事人員國家考試的驗光師，拿到衛福部頒發的英文證書寫著「Optician」，中華民國驗光師公會全國聯合會理事長黃群宸表示，相關團體多年來不斷請求衛福部正名，都不被理會，明天將怒上街頭抗議，捍衛權益與尊嚴。

黃群宸指出，驗光師「Optometrist」被譯為配鏡師「Optician」，連國家考試的英文證書也直接印上這個單字，讓驗光師的國際接軌與專業權益陷入打壓。他認為，衛福部醫事司自108年起，針對驗光師英譯名稱進行所謂的「研商會議」，但至今未有實質進展，消極不作為如同踐踏驗光師的專業。

驗光師公會全國聯合會號召全體驗光師，明天上午集結立法院前，訴求「Optometrist：My Name，My Right！」包括要求政府更改驗光師的英文譯名，以提升其國際地位。並允許驗光師在不需經由眼科醫師診療的情況下，為15歲以下兒童（包括1至2歲的稚齡兒童）進行驗光並配製眼鏡。

中華民國眼科醫學會今日發表聲明，認為更改名稱可能造成台灣民眾的誤解和健康疑慮，強調專業能力和對國際社會的貢獻才是提升地位的關鍵。國際上對驗光師英文名稱並未統一，optician是英國系統對驗光師的稱呼，而optometrist最早出現於美國，是接受學士後研究所教育、有診斷治療眼科疾病能力的醫療人員，其教育訓練及執業範圍與台灣現況不符。

眼科醫學會強調，稚齡兒童的驗光與視力檢查與成人大不同，需使用特殊的檢查技術和儀器，且觀察評估各年齡階段兒童的視覺反應與功能表現，兒童及青少年的睫狀肌調節能力極強，容易導致假性近視的驗光誤差，檢查時需使用散瞳劑，甚至全身麻醉下進行檢查，這是全世界學界和教科書公認的唯一方法。

眼科醫學會表示，已在主管機關會議與驗光人員相關團體達成共識，包括協助驗光師與他國簽訂合作備忘錄、共同尋求符合台灣驗光人員現況的英文名稱、協助完善驗光師學制以疾課程內容，畢業後醫醫院內實，協助完善驗光師實習等。醫學會將繼續與驗光人員合作，專業分工共同促進民眾健康，依患者個別狀況選擇治療方案。

衛福部

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