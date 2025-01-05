明境外汙染物隨大陸冷氣團南下 空品亮橘燈

根據環境部綜合最新氣象預報資料、空品模式模擬及空品監測結果顯示，明日境外汙染物伴隨大陸冷氣團南下影響空氣品質，預估空氣品質為普通至橘色提醒（對敏感族群不健康）；周四持續受大陸冷氣團影響，兩波冷空氣使彰化至雲嘉南沿海地區風速增強，易引發揚塵現象影響空氣品質及能見度。

環境部表示，今日上海至山東一帶PM2.5小時濃度約100－180微克／立方公尺，汙染物將持續累積，明日伴隨大陸冷氣團南下影響，北部地區PM2.5小時濃度可能達40-50微克／立方公尺，境外汙染物隨東北風持續往南移動，全台空氣品質為普通至橘色提醒等級。

預計7日午後起，境外影響趨緩，竹苗以北地區空氣品質逐漸改善，南部地區位於下風處，仍須留意汙染物累積；9日持續受大陸冷氣團影響，東北風也可能挾帶另一波境外汙染物移入，全台空氣品質多為橘色提醒等級。

環境部表示，已通報地方環保局提前啟動應變措施，要求縣市針對大型工廠強化防制設備操作、營建工地加強汙染防制措施，針對交通熱區執行柴油車及老舊車輛攔檢作業，並加強河川揚塵好發區實施水覆蓋等防制措施。