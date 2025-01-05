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髒空氣跟冷氣團同時到 環境部：下周兩波境外污染物

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
環境部5日表示，預計下周將有兩波境外污染物，6日境外污染物伴隨大陸冷氣團南下影響我國空氣品質，預估空氣品質為普通至橘色提醒。聯合報系資料照
環境部5日表示，預計下周將有兩波境外污染物，6日境外污染物伴隨大陸冷氣團南下影響我國空氣品質，預估空氣品質為普通至橘色提醒。聯合報系資料照

環境部5日表示，預計下周將有兩波境外污染物，6日境外污染物伴隨大陸冷氣團南下影響我國空氣品質，預估空氣品質為普通至橘色提醒；9日持續受大陸冷氣團影響，東北風可能挾帶另一波境外污染物移入，預估空氣品質多為橘色提醒；且兩波冷空氣使彰化至雲嘉南沿海地區風速增強，易引發揚塵現象影響空氣品質及能見度，請民眾外出時留意空氣品質變化。

綜合最新氣象預報資料、空品模式模擬及空品監測結果，環境部發現中國上海至山東一帶5日有霾害現象，污染物持續累積，中國上海至山東一帶PM2.5小時濃度約100~180微克/立方公尺，污染物將持續累積，6日伴隨大陸冷氣團南下影響我國空氣品質，北部地區PM2.5小時濃度可能達40-50微克/立方公尺，境外污染物隨東北風持續往南移動，全臺空氣品質為普通至橘色提醒等級。

環境部預估，從7日午後起，境外影響趨緩，竹苗以北地區空氣品質逐漸改善，南部地區位於下風處，仍須留意污染物累積，空氣品質為橘色提醒等級。9日持續受大陸冷氣團影響，東北風也可能挾帶另一波境外污染物移入，全臺空氣品質多為橘色提醒等級。

環境部已通報地方環保局提前啟動應變措施，要求縣市針對大型工廠強化防制設備操作、營建工地加強污染防制措施，針對交通熱區執行柴油車及老舊車輛攔檢作業，並加強河川揚塵好發區實施水覆蓋等防制措施。環境部提醒，在空氣品質不佳的時期，應盡量減少外出，若要外出建議配戴口罩防護，並多搭乘大眾運輸工具，提前做好防護。

PM2.5 冷氣團 空氣品質

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