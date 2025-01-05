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適度哭泣有助健康 精神科醫建議：15分鐘內、過久恐傷身

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
醫師表示，哭泣有助於調節壓力激素，也可促進心血管與免疫系統功能，但宜控制在15分鐘內，以免造成身心靈負擔。示意圖。本報資料照
醫師表示，哭泣有助於調節壓力激素，也可促進心血管與免疫系統功能，但宜控制在15分鐘內，以免造成身心靈負擔。示意圖。本報資料照

跨年夜有一場景令人印象深刻，上千民眾在大安森林公園，邊哭邊跨年，此活動是為向電影《愛情萬歲》致敬，還成為外媒報導焦點。哭泣是日常生活中常見的宣洩情緒方式，醫師表示，哭泣有助於調節壓力激素，也可促進心血管與免疫系統功能，但宜控制在15分鐘內，以免造成身心靈負擔。

精神科醫師楊聰財表示，哭泣能幫助調節壓力激素如皮質醇的水平，眼淚含有壓力相關的荷爾蒙及毒素，可降低體內過剩的壓力化合物，也能減少體內的炎症反應，長期而言可能有助於降低慢性疾病的風險，此外哭泣會刺激副交感神經系統促進放鬆，對心血管健康有益。

楊聰財指出，在面對悲傷或創傷時，哭泣能促進心理復原的過程，讓人更快恢復正常，若能定期表達情緒，能更好地應對壓力與挑戰，在人際互動中，哭泣能激發他人的同理心與支持行為，周圍的人更可能提供情感支持與關懷，有助於強化社會連結。

不過，長時間哭泣可能導致副交感神經過度活躍，引發疲憊感或免疫功能下降。楊聰財建議，15分鐘的哭泣能達到情緒調節效果，不會對身體產生過多負擔，反之哭泣過久對身體有壞處，包括脫水、頭痛、肌肉緊張，也會加劇焦慮與抑鬱，難以擺脫悲傷情緒，且過度哭泣可能使他人感到無助或壓力，影響社交。

如何健康地哭泣？楊聰財指出，除了盡量將哭泣時間限制在15分鐘內，避免無止境的情緒延續，也可尋求安靜、安全的環境，專注於當下的情緒感受，並在哭泣後進行放鬆活動，如深呼吸、冥想或輕音樂，此外培養長期情緒管理方法，如運動釋放壓力激素，增強情緒韌性，或與朋友、家人傾訴，甚至尋求心理諮商，也能透過禱告、靜坐或書寫日記，達到心靈平衡。

哭泣 壓力 情緒

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