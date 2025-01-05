長榮航機系統異常 數百旅客滯留札幌「YT共同創辦人也受害」

長榮航空昨天一架原定下午3時20分，從北海道札幌新千歲機場飛往桃園機場的航班，數百位旅客在上機1小時後被請下飛機，最後還得在當地滯留一個晚上，延誤時間超過20小時，而YouTube共同創辦人陳士駿昨也在該延誤班機上，甚至隔天因為前往機場的巴士延誤，導致趕不上班機。長榮航空表示，由於航機出現系統異常而停飛，已協助旅客飯店住宿及安排返回航班，造成旅客至上歉意。

有旅客指出，昨天下午3時20分原定搭乘長榮航空班機，要從札幌新千歲機場飛往桃園機場，但上機1小時後，航空公司以機械問題為由，在下午4時20分時請所有旅客下機。

由於機場餐廳下午4時關閉，被請下機的旅客只能暫時以航空公司發放的水、洋芋片及巧克力果腹，民眾滿肚子問題就等不到答案，直到晚上9時，航空公司才開放旅客依序入境。旅客形容，當時的人潮就如同動物大遷徙般，樓梯間也有大批旅客拿著行李移動，疑似正常通道關閉，只開放小門通行。

YouTube共同創辦人陳士駿也在昨天延誤的班機上，他在IG發文表示，上機45分鐘後，航空公司以機械問題請所有旅客下飛機，他們就在機場等了6個小時，長榮航空僅提供每位乘客1包洋芋片、一瓶礦泉水；晚間9時，航空公司要求所有旅客必須再辦理一次入境手續，才能離開機場，並載旅客前往離機場30分車程的飯店待上幾小時。隔天他與其他旅客想搭巴士趕回機場，但因巴士遲到45分鐘，害得他們趕不上班機。

對此，長榮航空表示，昨（4日）BR115札幌-台北航班，原定當地時間下午3點20分起飛，因航機出現系統異常，經機務人員檢查後，該航機需進一步檢修並更換零件，以確保飛航安全。

長榮航空表示，在旅客等候期間，已提供旅客點心和飲料，航機確認不適航後，也盡力協助旅客飯店住宿並安排隔日航班，對於此次因機械因素延誤造成旅客不便，深感抱歉。