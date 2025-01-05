影／合歡山下冰霰了…如小糖珠灑落 遊客興奮

中央氣象署表示，今天下午起天氣將轉為潮濕，明天有一波大陸冷氣團南下，全台有感降溫，影響時間恐持續一整周；合歡山今近午短暫下起冰霰，雖然不到5分鐘，但冰霰猶如小糖珠般灑落，仍讓人相當興奮，用衣服等接冰霰，開心拍照。

氣象署指出，今天是未來一周最暖的一天，下午過後天氣就會轉為潮濕，下雨機率增加，明天起受冷氣團影響，全台有感降溫，但會是乾冷型態，周二、周三受冷氣團影響但環境偏乾冷，但周四到周六另一波水氣增加，轉為濕冷。