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影／合歡山下冰霰了…如小糖珠灑落 遊客興奮
中央氣象署表示，今天下午起天氣將轉為潮濕，明天有一波大陸冷氣團南下，全台有感降溫，影響時間恐持續一整周；合歡山今近午短暫下起冰霰，雖然不到5分鐘，但冰霰猶如小糖珠般灑落，仍讓人相當興奮，用衣服等接冰霰，開心拍照。
氣象署指出，今天是未來一周最暖的一天，下午過後天氣就會轉為潮濕，下雨機率增加，明天起受冷氣團影響，全台有感降溫，但會是乾冷型態，周二、周三受冷氣團影響但環境偏乾冷，但周四到周六另一波水氣增加，轉為濕冷。
合歡山區因天氣出現轉變，今上午11時55分短暫下起冰霰，冰霰猶如小糖珠般灑落，讓上山遊客相當興奮，紛紛拍照或錄影紀錄。松雪樓人員表示，當地今近午溫度已達0度，加上有水氣經過，短暫下冰霰，下不到5分鐘就停止了。
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