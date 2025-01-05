挑食容易長針眼！中醫師建議食用「這類蔬菜」 改善發炎體質
小時候常聽到他人說：「偷看別人洗澡會長針眼」，但真實原因並非如此，若習慣用手揉眼睛、愛吃油炸物、生活作息不正常，都容易增加針眼的機率。日前，一名11歲女童因挑食而反覆長針眼，醫師特別提醒，多吃幾種蔬菜就能改善發炎體質。
中醫師羅珮琳日前在臉書粉專分享，一名11歲女童從小就挑食，完全不吃綠色蔬菜，除了反覆長出針眼之外，黑眼圈非常嚴重，眼下也有很多皺褶線條，並伴隨著鼻過敏、皮膚濕疹等狀況，濕熱體質容易造成眼睛的感染誘發針眼。
羅珮琳解釋，針眼的醫學名稱為「麥粒腫」，是一種眼皮的皮脂腺油脂分泌不正常、細菌孳生所產生的眼疾，可視為眼皮上的痘痘，容易出現在眼皮內外。針眼也常發生在油性膚質、酒糟性皮膚炎等皮脂腺分泌較旺盛的族群身上。習慣熬夜、免疫力低下、高油高糖飲食者，或是女性化妝、接睫毛沒有妥善清潔，都有可能引起阻塞，進而造成針眼。
在中醫治療上，需要以清熱、利濕的中藥材降火氣、抗發炎。羅佩琳也建議民眾，多吃菠菜、地瓜葉、韭菜、甘藍菜、青花菜、綠花椰菜等「深綠色蔬菜」，她表示，「本草綱目」中記載菠菜「甘冷、滑、無毒。通血脈，開胸膈，下氣調中，止渴潤燥」對於這種容易發炎的體質，在食療上要多吃蔬菜水果才能有效改善。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言