國內雞蛋爆量 彰化、嘉義暫不受理新建禽舍

雞蛋買氣持續疲軟，產量卻持續增加，台北市蛋商公會日前宣布蛋價再降2元，雞蛋產地價與批發價每台斤分別來到22.5元和32元，農曆年前還有再降價可能，目前彰化縣、嘉義縣等產區已暫停受理新設家禽畜牧場。雞農透露，部分減產禽舍將轉蓋屋頂型光電和汽車旅館等使用。

目前國內雞蛋產地價和批發價每斤為22.5元和32元元，根據農業部最新雞蛋產銷資訊顯示，國內產蛋雞約3756萬隻，每日雞蛋產量12.7萬箱，若以每箱200顆計算，每日生產量已過剩逾140萬顆。

為減少生產過量情況，農業部多次呼籲產地自主減產，近幾年大宗產區的地方政府也陸續實施家禽畜牧場的總量管制，以減少產量。

中華民國養雞協會蛋雞組組長黃榮珍指出，彰化縣這2年都不能再增設蛋雞場，嘉義縣責由今年起暫停受理蛋雞場新增建1年，都是依據「彰化縣新設置畜牧場管理自治條例」和「嘉義縣新設置畜牧場管理自治條例」來推動，但具體能減少多少產量還要再計算。

黃榮珍表示，有些蛋雞場在養隻數2萬多隻，後來選擇停養1萬多隻，究竟停養1隻要補助多少，這部分還要和農業部再來討論。

黃榮珍說，去年雞蛋爆量原因，一來禽流感疫情沒那麼嚴重，現在在養產蛋母雞已經超過3700萬隻，加上中雞更超過4000萬隻，目前只能繼續宣導減產，雞蛋已經多到沒人收，農民就算不想也得接受。

有嘉義雞農表示，不少禽舍為了減產而空了下來，有些農民則選擇退場，現在變成汽車旅館要來找地蓋，太陽能產業也要來蓋，不少農民將禽舍讓給光電業者蓋屋頂光電，底下的雞舍空間就自己拿來作其他用途，也不和光電業者收20年的租金，汽旅的話比較麻煩的是還要等禽舍爆量的雞蛋有人收購或處理。

農業部畜牧司長李宜謙表示，針對母雞停休養的補助，目前農業部還在研議當中，具體細節還未與產業進一步討論。