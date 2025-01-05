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驗光師拚正名 醫界：英譯名執業範圍與台灣不符

中央社／ 台北5日電

驗光師長期推動英譯正名，盼改為Optometrist未果，預計明天上街抗議。眼科醫學會回應，國際對驗光師英文名稱未統一，驗光師提出英譯名稱教育訓練及執業範圍與台灣現況不符。

衛生福利部醫事司自民國108年起，對驗光師英譯名稱進行研商會議。中華民國驗光師公會全國聯合會理事長黃群宸今天透過新聞稿說明，驗光師英譯應修正為國際通用的Optometrist，雖提供完整國內外資訊對照，但醫事司仍建議以不符合國際規範的Ophthalmic Optician作英譯。

黃群宸表示，要求1個月內落實專業地位正名與政策修正，促成2月中旬與澳洲視光學院展開學術合作交流。另外，近期驗光師執業權益受損還有在學童設計矯正鏡片審定過程，被修改為限定醫師處方，衛福部未邀請驗光師在審定過程參與討論，侵犯驗光師一直以來獨立驗配權益。

針對驗光師明天將舉行示威遊行，中華民國眼科醫學會發表聲明回應，optician是英國系統對驗光師稱呼，optometrist最早出現於美國，是接受學士後研究所教育、有診斷治療眼科疾病能力的醫療人員，教育訓練及執業範圍與台灣現況不符，更改名稱可能造成民眾誤解。

眼科醫學會指出，已在主管機關會議與驗光人員相關團體達成共識，協助驗光師與他國簽訂合作備忘錄，共同尋求符合台灣現況英譯名，協助完善驗光師實習等。目前驗光師臨床實習時間較短，在醫院或診所不到半年、另外半年在眼鏡行，與其他醫事人員至少1年教學醫院實習有落差。

針對驗光師公會主張允許驗光師在不需經由眼科醫師診療的情況下，為15歲以下兒童進行驗光並配製眼鏡，包括1至2歲稚齡兒童，醫學會解釋，兒童視覺異常的原因多樣複雜，需要慎重的眼科醫師檢查、追蹤、治療，並非單一眼鏡就能治療這些複雜的生理病理情形。

眼科醫學會表示，稚齡兒童的驗光及視力檢查，與成人有顯著不同，常需使用特殊的檢查技術和儀器，如果不散瞳驗光會造成錯誤度數驗配，甚至造成一些兒童眼疾和近視相反的治療結果，對兒童視力健康產生影響，不可不慎。

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