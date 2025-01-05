棉被蓋滿頭入睡超NG 醫：小心缺氧、易頭昏疲倦

冷氣團來襲，國健署提醒做好禦寒工作，尤其是頭頸部與四肢末端的保暖，有些人睡覺時把棉被蓋好蓋滿，蒙住整個頭。台灣睡眠醫學學會理事長、林口長庚肺感染及免疫科主任莊立邦表示，如果把棉被拉到頭頂，可能造成缺氧，第二天醒來會覺得頭暈、精神不濟。

莊立邦指出，「睡覺不蓋頭」這句話有它的道理，因為會影響呼吸的空氣品質。當吐出來的二氧化碳留在被子中，接著又被吸回身體裡，整個晚上都在吸吐二氧化碳濃度較高的空氣，很容易造成細胞缺氧。睡醒時頭昏腦脹，有愈睡愈累的乏力感，甚至覺得胸悶。

「被子蒙住頭睡覺也會加重慢性肺阻塞、氣喘，一定要保持呼吸順暢。」莊立邦強調，棉被會讓呼吸的氣流受到阻礙，肺阻塞、氣喘患者原本就有咳嗽、呼吸困難等症狀。原本想保暖，反而不利於健康，甚至因器官得不到足夠的氧氣，誘發連連惡夢。

莊立邦提醒，夜晚時的核心體溫本來就會比白天低一些，如果怕冷的話，可穿著透氣度佳的機能性睡衣，但不需要穿到毛衣、毛褲、羽絨衣等，過多或過熱的衣物會影響夜晚全身肌肉放鬆，不利於血液循環，且有礙呼吸功能。另外，可使用暖氣設備或電熱毯，但切記設定時間，建議睡前預熱半小時即可。

另外，台灣氣候潮濕，莊立邦呼籲，冬天是塵蟎過敏好發季節，枕頭、棉被、床單都是塵蟎最喜愛的環境，冬天仍要定期清洗寢具，避免增加過敏性鼻炎、呼吸道疾病。