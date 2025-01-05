甜不辣源自日語「天婦羅」 蔡正元曝：真正來源地非日本

前立委蔡正元近日在臉書發文，分享了台灣常見美食「甜不辣」的趣事，揭示了其名稱背後的歷史淵源，引發網友熱議。他指出，「甜不辣」一詞源自日語的「天婦羅」（tenpura），而「天婦羅」本身又是由葡萄牙語「tempora」衍生而來。

蔡正元解釋，葡萄牙語「tempora」原意為「期間」，特指天主教「大齋期」，這段期間信徒不得食用肉類，只能以裹麵粉油炸的海鮮或蔬菜作為代替餐點。這種烹調方式隨著葡萄牙傳教士傳入日本後，成為日本經典料理「天婦羅」。而在台灣，「甜不辣」雖然沿用了「天婦羅」一詞的音譯，但內容物和日本原版已有所不同，更偏向以魚漿製成的炸物。

蔡正元還分享了另一個有趣例子，指出日語中的「謝謝」（arigatou）也源自葡萄牙語「obrigado」，展現了葡萄牙文化對日本語言的深遠影響。他的分享引起不少網友共鳴，有人驚訝於甜不辣的歷史故事，也有人笑稱「原來吃甜不辣是在體驗跨文化的美食之旅」。這段歷史也讓人對看似平凡的台灣小吃，增添了一份文化厚度。

網友紛紛留言，「長知識了，謝謝分享」、「學到了，謝謝蔡博士」、「原來如此」、「怪怪的知識增加了，感謝」、「日語裡也含很多國語，但是音調或發音有變」、「日語裡面的外來語，應該唐宋時期的中國語也佔蠻多，畢竟日本在中國唐宋時期派遣唐使來中國學習了好幾百年」。