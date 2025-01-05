「小寒」防寒氣入腦 中醫師：養生三法可多吃三色食物

季節進入冬季，氣溫愈來愈低，今天是24節氣中的小寒，本周又將迎來10度低溫。中醫師表示，小寒到來，濕氣也重，當伴隨著下雨，感覺會特別的冷，這時身體的保暖十分重要，為了保暖，建議洋蔥式穿衣法、戴口罩、穿襪子，避免皮膚裸露太多，以防「寒氣入腦」引發身體不適。

中醫師吳明珠說，小寒開始，寒氣漸漸湧入，可以明顯感覺低溫的狀態，這段時間可以說，至1月20日大寒的前奏曲，再來就是一路冷到農曆年；雖然，台灣冬天的平地多不會下雪，但仍是四季分明，保暖身體、不要感冒，還是養生關鍵，尤其是最近的天氣，有時溫暖、有時寒冷，溫差很大，讓人捉摸不定，衣服一下穿少就感冒了。

吳明珠說，新冠疫情後，民眾的免疫能力降低，又遇到後疫情時代的免疫負債，很容易受到感染，因此，養生方面有三點建議，第一、守著陽氣，建議洋蔥式穿衣法，從發熱衣、長袖衣物、毛衣、外套，從內往外穿，在室內活動時，可以脫下外套，若到室外低溫，口罩、手套、圍巾缺一不可，如果感覺腳冷，也應穿上襪子禦寒。

第二、飲食方面，冬天養腎為主，可以多吃黑色、紫色的食物，比如海帶、黑木耳、黑米、黑豆、芝麻、栗子、藍莓、紫薯等，但有時黑色食物不好消化，影響腸胃功能，可以搭配地瓜、南瓜等；冬天時肺部的保養也很重要，可以多吃白色的食物，如山藥、白木耳、高麗菜、四神湯等，其中山藥對於腎、肺及脾胃都有保護作用；另多吃綠色蔬菜也可以養肝。

吳明珠說，天冷時，大家喜歡來一杯薑母茶，但薑母茶中有薑辣素、紅糖，對於患有胃食道逆流者，容易使病情復發，而麻辣鍋、薑母鴨則不要攝取過多，以防進補多，反而口乾舌燥，反而是四神湯含有蓮子、山藥、茯苓、芡實等，有時也會加入薏仁，可以健脾去濕，調養身體。

第三、冬天運動也要多加注意，吳明珠以自己為例，她前幾天外出運動，汗濕了衣服，但沒有馬上更換，風一吹，就感冒了，現在病情漸漸好轉，但痰還是很多，她感嘆「明明是運動養生，一不注意卻變成了傷身」，呼籲民眾外出運動，汗濕的衣物要立即更換，並帶著毛巾把汗水擦乾，避免感冒。

一般來說，長者喜歡一早外出運動，但如果太陽還沒升起，天氣寒冷，不建議外出，吳明珠說，這時可以先在室內做暖身操，等待身體暖了、太陽升起，再出門運動，如此可避免心肌梗塞、腦中風會比較安全一點。