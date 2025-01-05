明起冷一整周 氣象署：全台有感降溫、兩波冷空氣先乾冷再濕冷

曾昭誠表示，今天中午前看到太陽的地方比較溫暖，下午過後天氣就會變差。曾昭誠說，今晚台灣東北方有個低壓形成，低壓形成會馬上離開之後，到明天北方高壓從中國大陸南下，明天各地氣溫下降，最先下降的是北部及宜蘭，白天就會開始轉涼，中南部、台東入夜後、清晨也會轉涼。

曾昭誠說，明天開始高壓下來，台灣轉為東北風環境，維持到周四，周四後還有冷空氣從中國大陸往台灣移過來，讓台灣冷的時間更久，一直到周六、下周日，帶下來冷空氣，讓明天開始台灣一整周都是屬於偏冷天氣。

溫度趨勢，曾昭誠指出，今天是未來一周最暖的一天，各地白天高溫在20度上下。明天開始北部、宜蘭白天高溫下降2度，中南部不受影響。北部從周二到周四一路下降，到周四、周五影響最明顯，北部及宜蘭下探13、14度，中南部清晨15度，白天高溫降到接近20度，這一波冷氣團明起全台有感降溫。

降雨方面，曾昭誠說，今天下半天轉濕，下雨機率增加，北部、各地山區及東半部有降雨機會。明天轉乾，周二、周三受冷氣團影響但環境偏乾冷。

曾昭誠指出，周四到周六另一波水氣增加，北部、東半部及中部山區都會下雨。明天偏乾冷，周四後轉為濕冷。此外，明起夜間3千公尺高山路面容易結冰，加上明天起東北風增強，沿海風浪增大，建議民眾多加留意。