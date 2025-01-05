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影／營造更多鳥類棲地豐富生態 新北濕地推生態浮島

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北高灘處目前已於新海一期人工濕地設置生態浮島，盼藉此吸引更多鳥類停棲。圖／新北高灘處提供
新北高灘處目前已於新海一期人工濕地設置生態浮島，盼藉此吸引更多鳥類停棲。圖／新北高灘處提供

河川汙染及生態復育近年成熱烈討論議題，新北大漢溪、新店溪等近年都復育有成，為更進一步營造鳥類棲地，新北高灘處將陸續建置生態浮島。高灘處表示，目前已於新海一期人工濕地設置，今年開始也會針對生態浮島材質、形狀改良等討論，視情況推廣至新海二期或華江濕地。

高灘處說明，高灘處濕地維護團隊於去年中在新海一期的第二密植區廣闊水域設置生態浮島，採用竹子、椰纖毯等生物友善材料來製作，並且搭配回收之舊棉被為基材，植物可自然下種更新，有別於以往塑膠材質生態浮島，表面光滑且較重，可能不利於兩生、爬行類利用；盼藉由濕地水域生態浮島，吸引水鳥停棲利用，營造鳥類棲地及區域鳥類生態。

高灘處指出，目前大漢溪濕地於新海一期人工濕地試推廣1座生態浮島，同時也有做相機監測，到去年10月左右已有長出莎草類植物，且浮島與步道保持適當距離，鳥類可在浮島上活動及夜間棲息，包含紅冠水雞、白冠雞等鳥類利用之外，斑龜等爬行類也在上方日光浴，留鳥或候鳥都可於濕地棲息利用，延續高灘處水生態、水文化之環境友善方針。

高灘處提到，今年開始會針對生態浮島材質、形狀改良等討論，後續視情況推廣至鄰近的新海二期或華江濕地，民眾若有興趣也可進一步至高灘處華江橋下的濕地導覽中心，由志工提供濕地解說導覽服務。

人工濕地 復育 新北

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