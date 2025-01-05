E500型電力機車出軌 台鐵：設備更新納5年安全提升方案

台鐵一列125次七堵開往屏東自強號，1月3日中午從七堵調車場出庫前，因後端推拉的E500型新電力機車中間第3軸於調車線上出軌，壓壞轉轍器設備。台鐵公司今表示，經搶修後，今清晨全面恢復調車作業功能，全場正常運轉，至於事故原因，正由運安處詳查中；台鐵董事長杜微說，將加速設備更新，相關規畫納入5年安全提升方案中。

台鐵一列125次七堵開往屏東自強號，1月3日中午從七堵調車場出庫前，因後端推拉的E500型新電力機車中間第3軸於調車線上出軌，壓壞轉轍器設備，台鐵公司原統計有4組轉轍器設備毀損，後又更新為8個轉轍器受損，初步排除人為失誤，並針對軌道路線進行特檢。

台鐵今表示，1月3日七堵調車場事故經搶修人員努力，已於當天深夜完成車輛復軌及入庫、WB路線（出庫線B）復原、以及調車號誌銜接，恢復基本的調車機能，1月3日下午正線列車運行不再受到影響。

1月4日夜間，北區營運處再統合工務段、電務段、電力段、及機務段各單位，共計出動78人、大型工程機具8具，進行WA路線（出庫線A）復原工程並全面檢查場內路線，包含工務換新3座轉轍器、電務重整8座轉轍器、以及電力線及號誌整修等，經過詳細計畫及施作，已於今清晨全面恢復調車作業功能，全場正常運轉。

針對此次事故原因，台鐵表示，透過號誌重演，確認當時進路設定及調車號誌皆正常顯示，號控人員及司機員均無人為疏失的情事，另機車頭及電車線經檢視也無異常；至於是否為轉轍器基座木枕的螺栓鎖定不緊密，或其他綜合因素造成擴軌，則正由運安處詳細查明中。

台鐵統計，目前台鐵公司總道岔數3618套，已抽換PC枕型道岔2859套、合成枕型道岔12套，剩餘747套木枕型道岔；計畫2025至2027年抽換完成，包含含七堵、彰化機務段等調車場225套，未來將再加速更新進度。