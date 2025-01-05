全聯雞蛋價格落差大 該選貴還是便宜的？牧場回應解釋差異性

「雞蛋」是日常生活中補充營養的食物之一，小至雜貨店、大至批發賣場，都能看到它的身影，不過，究竟該選擇便宜的還是昂貴的，民眾看法大不相同。日前，有網友發文詢問雞蛋價格與品質的差異，養雞專家也特別留言解釋，「主要差在飼養的模式」。

一名網友在Threads上發文，表示在全聯看到雞蛋有分成一盒45元的，不過也有50、80、120元的，不解詢問，「到底差別在哪裡？45元一盒的能吃嗎？」該貼文引發其他網友討論，民眾也紛紛道出自己實際品嚐過後的看法。

部分網友認為，價格實惠的雞蛋通常品質較差，容易拿到壞掉、有異味的「壞蛋」，「我試過很多款，便宜的比較水，且壞蛋的機率是有的，下油鍋比較會油爆，煎荷包蛋還會有蛋腥味」、「便宜的剝蛋殼的時候會有微屁臭的蛋味」、「45超難吃，捏鼻子硬吃」。

以放牧為主的蛋商「長短樹放牧蛋牧場」在留言特別解釋，雞蛋價格主要取決於飼養的方式，「影響最大的就是母雞居住的環境是否友善，飼養方式有分為籠飼、福利籠、平飼、放牧。平飼是在室內讓母雞擁有充足的活動空間；放牧是擁有室內的環境及戶外曬太陽及運動空間。至於要看是否真的是友善飼養，可以觀察包裝有沒有友善雞蛋聯盟標章、或者可以親自前往牧場購買」。

根據農業部台灣雞蛋溯源平台提到，消費者在選購雞蛋時，可以觀察雞蛋上噴印的編號來區分飼養方式，第一行爲溯源編碼，第二行則是包裝日期＋生產方式，「Ｏ：有機生產」、「F：放牧生產」、「B：平飼生產」、「E：豐富化籠飼生產」、「C：一般籠飼生產」。這些生產溯源條碼，可以便利查詢到產品相關資訊，提升民眾對國產雞蛋之信賴。