快訊

大盤成台積電（2330）一人武林！陳重銘：「高含積量ETF」0052、006208、0050怎選？

別和家中其他餐具混在一起存放 專家分享牛排刀正確收納方式

疑撞上「機身10倍大鳥群」？濟州航空墜機前致命畫面曝：一團巨大黑影

全聯雞蛋價格落差大 該選貴還是便宜的？牧場回應解釋差異性

聯合新聞網／ 綜合報導
專家解釋，雞蛋的價格通常取決於飼養方式。示意圖／ingimage
專家解釋，雞蛋的價格通常取決於飼養方式。示意圖／ingimage

雞蛋」是日常生活中補充營養的食物之一，小至雜貨店、大至批發賣場，都能看到它的身影，不過，究竟該選擇便宜的還是昂貴的，民眾看法大不相同。日前，有網友發文詢問雞蛋價格與品質的差異，養雞專家也特別留言解釋，「主要差在飼養的模式」。

一名網友在Threads上發文，表示在全聯看到雞蛋有分成一盒45元的，不過也有50、80、120元的，不解詢問，「到底差別在哪裡？45元一盒的能吃嗎？」該貼文引發其他網友討論，民眾也紛紛道出自己實際品嚐過後的看法。

部分網友認為，價格實惠的雞蛋通常品質較差，容易拿到壞掉、有異味的「壞蛋」，「我試過很多款，便宜的比較水，且壞蛋的機率是有的，下油鍋比較會油爆，煎荷包蛋還會有蛋腥味」、「便宜的剝蛋殼的時候會有微屁臭的蛋味」、「45超難吃，捏鼻子硬吃」。

以放牧為主的蛋商「長短樹放牧蛋牧場」在留言特別解釋，雞蛋價格主要取決於飼養的方式，「影響最大的就是母雞居住的環境是否友善，飼養方式有分為籠飼、福利籠、平飼、放牧。平飼是在室內讓母雞擁有充足的活動空間；放牧是擁有室內的環境及戶外曬太陽及運動空間。至於要看是否真的是友善飼養，可以觀察包裝有沒有友善雞蛋聯盟標章、或者可以親自前往牧場購買」。

根據農業部台灣雞蛋溯源平台提到，消費者在選購雞蛋時，可以觀察雞蛋上噴印的編號來區分飼養方式，第一行爲溯源編碼，第二行則是包裝日期＋生產方式，「Ｏ：有機生產」、「F：放牧生產」、「B：平飼生產」、「E：豐富化籠飼生產」、「C：一般籠飼生產」。這些生產溯源條碼，可以便利查詢到產品相關資訊，提升民眾對國產雞蛋之信賴。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

全聯 牧場 雞蛋

延伸閱讀

為癌母籌醫療費遇死劫…全聯大火24歲移工剛當爸 逃生前大喊女兒名

農藥殘留監測不合格 全聯、大潤發、兄弟大飯店上榜

超划的！全聯一番鮮「買大送三小」綁到快看不到本尊 網讚爆：買到賺到

牧場小牛泡熱水澡超享受！員工曝背後救命真相「差點熬不過去」

相關新聞

台鐵1服務超神！她買便當忘拿筷子 傳訊求助下秒「筷遞」送達

台鐵常被戲稱「被火車耽誤的便當店」，推出的便當菜色不僅多元，副業便當收入甚至比主業還要賺錢。一名女網友表示，自己買了一個沒有附上筷子的台鐵便當，由於當下真的很想吃飯，加上車程還有2小時，於是傳訊息向客服人員求助，獲得火速「筷遞」，讓她大讚「台鐵客服我的神」。

明起冷一整周 氣象署：全台有感降溫、兩波冷空氣先乾冷再濕冷

又要開始變冷了，且冷一整周。中央氣象署預報員曾昭誠上午表示，今天下午開始台灣附近環境轉為潮濕，各地雲量及降雨機率增加，明...

全聯雞蛋價格落差大 該選貴還是便宜的？牧場回應解釋差異性

「雞蛋」是日常生活中補充營養的食物之一，小至雜貨店、大至批發賣場，都能看到它的身影，不過，究竟該選擇便宜的還是昂貴的，民眾看法大不相同。日前，有網友發文詢問雞蛋價格與品質的差異，養雞專家也特別留言解釋，「主要差在飼養的模式」。

2024地震國家級警報排行曝！花蓮居冠 有6縣市整年都沒響

花蓮去年4月3日發生規模7.2強震，不僅重創公路、鐵路交通運輸，至今花東觀光發展仍受影響。中央氣象署統計，2024年收到...

E500型電力機車出軌 台鐵：設備更新納5年安全提升方案

台鐵一列125次七堵開往屏東自強號，1月3日中午從七堵調車場出庫前，因後端推拉的E500型新電力機車中間第3軸於調車線上...

本周兩波冷氣團沒空檔 天氣風險：一波比一波強

本周有兩波冷空氣，且一波比一波強，民眾要注意保暖。天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天指出，微弱鋒面掠過下半天起偶有局部陣雨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。