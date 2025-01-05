2024地震國家級警報排行曝！花蓮居冠 有6縣市整年都沒響

花蓮去年4月3日發生規模7.2強震，不僅重創公路、鐵路交通運輸，至今花東觀光發展仍受影響。中央氣象署統計，2024年收到最多國家級警報的縣市，以花蓮縣64次居冠，之後依序為宜蘭縣23次、彰化縣9次、雲林縣及嘉義縣7次，但卻有6縣市於2024年整年「國家級警報完全沒響過」。

氣象署於「報地震」臉書粉專指出，2024年4月3日強震是台灣繼921大地震後，發生最大規模的地震，能量釋放量逾年平均5倍，除此之外，嘉義、台南的斷層也不安分，時時傳來地震消息。

氣象署統計2024年收到最多「國家級警報的縣市」排行，第1名為花蓮縣64次，第2名為宜蘭縣23次，第3名彰化縣9次，第4名雲林縣及嘉義縣7次，第5名包含台中市、南投縣、嘉義市、台南市、台東縣，國家級警報均響6次。

第6名為新竹縣5次，第7名台北市4次，第8名為新北市及苗栗縣3次，第9名為新竹市2次，第10名為桃園市1次。

值得關注的是，有6縣市在去年完全沒有收過地震告警簡訊，包含基隆市、高雄市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣等。

氣象署表示，就以目前資料庫來看，2024年規模5.5以上的地震已有42起，是從強地動觀測網精密儀器監測以來最多的，提醒需要時刻保持地震防災意識。

針對發布國家級警報的條件，氣象署說明，除原先預估地震規模5以上，且縣市參考點預估震度達4級以上，2024年9月1日還新增1條件，為預估地震規模6.5以上，且縣市參考點預估震度達3級以上，設定這些條件，都是為了讓民眾在重要時刻收到警示，同時避免過多警報造成困擾。