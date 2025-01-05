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台鐵1服務超神！她買便當忘拿筷子 傳訊求助下秒「筷遞」送達

聯合新聞網／ 綜合報導
台鐵便當示意圖。聯合報系資料照片
台鐵便當示意圖。聯合報系資料照片

台鐵常被戲稱「被火車耽誤的便當店」，推出的便當菜色不僅多元，副業便當收入甚至比主業還要賺錢。一名女網友表示，自己買了一個沒有附上筷子的台鐵便當，由於當下真的很想吃飯，加上車程還有2小時，於是傳訊息向客服人員求助，獲得火速「筷遞」，讓她大讚「台鐵客服我的神」。

原PO在Threads上發文，透露搭火車前，買了一個沒有附上筷子的台鐵便當，於是透過文字訊息向客服人員求助，告訴客服自己搭乘自強號139車次4號車廂，座位號碼46號，並表明自己當下很想吃便當，且還要2小時才會抵達目的地，詢問客服「可以給我筷子嗎？」

原PO把訊息送出後，隨即得到回覆，客服端表示會請竹南站站務員協助，要她在列車抵達竹南站時，到4車和5車門口等，會有站務員提供筷子，讓原PO感激之餘，也狂讚「台鐵客服我的神」。

貼文一出，網友們紛紛大讚，「這絕對是最優質的詢問客服方式，不僅給了現在的情況和具體位置，連狀況和緊急程度都講得很明白」、「台鐵簡訊功能是這支0921-765-125，需要的人請存在手機通訊錄」、「台鐵可能會遲到，但不會讓你餓到」、「原來還可以這樣，我上次沒筷子，一路忍到下車，在車站門口的樓梯上吃」。

不過，有網友表示，之前傳訊息告訴客服「我買壽司，結果店員忘記給我筷子，我現在肚子好餓好餓好餓」，得到的回覆是「您好，很抱歉，車上無免洗筷，謝謝您」。

此外，還有網友分享和客服人員對話的經驗，「上次超哭的，我簡訊給台鐵，前方的大嬸們各種吵鬧，然後列車長一出現，她們就秒安靜，搞得好像我騙台鐵一樣，超像玩貓抓老鼠，從台中吵到板橋」、「我姐懷孕大肚子，我們買自強號連號座位，從台北到苗栗。後來我提前一天到新竹找朋友，要新竹才上車跟姐姐會合，結果有菸味很重的大哥坐了我的位子，姐姐聞了非常不舒服，在簡訊裡說明我們買了兩個位子並出示電子票，車長很迅速來處理，後續巡車還有特別來關心」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

由 @isabellathatgirll 發佈
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便當 台鐵 客服

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