快訊

小寒報到！ 命理師：「7生肖」冷出好運 越冷運勢越旺

成績通膨／學生無法容忍沒拿到A+ 台大師嘆調分數很痛苦

出國玩手機裝eSIM好用嗎、超商可買到嗎？優缺點、使用心得報你知

本周兩波冷氣團沒空檔 天氣風險：一波比一波強

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
本周兩波冷氣團， 一波比一波強。本報資料照片
本周兩波冷氣團， 一波比一波強。本報資料照片

本周有兩波冷空氣，且一波比一波強，民眾要注意保暖。天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天指出，微弱鋒面掠過下半天起偶有局部陣雨，明起冷氣團南下轉乾冷；周四會有新一波的冷空氣再南下，有機會更強一些，且轉濕冷。

歐宗學說，今台灣北方海面有微弱低壓鋒面發展，逐漸東移掠過台灣附近，預估上半天還未有明顯影響，各地天氣以多雲為主，下半天起開始有較明顯水氣通過，中北部地區都會有局部短暫陣雨機會，南部影響不太明顯，可能要到深夜才會有些雨勢出現，不過降雨量都不多。

歐宗學指出，今深夜到明天清晨這波鋒面逐漸東移離開，各地降雨陸續趨緩，後續受到大陸冷氣團南下帶來乾冷空氣影響，天氣普遍轉好，西半部晴時多雲，東半部多雲為主，但水氣偏少、降雨機率都偏低，只有山區或花東沿岸附近才會有短暫雨機會，類似天氣可望持續到周三。但要注意早晚期間低溫，由於水氣偏少，夜間輻射冷卻效應比較明顯，預估台南以北內陸郊區或近山區夜間到清晨有10度或以下的極端低溫機會。

歐宗學指出，周四新一波冷空氣再南下，強度上有機會更強一些，迎風面北部、東半部水氣偏多，是比較陰雨濕冷天氣型態。中南部大致可維持多雲到晴，山區附近有零星短暫雨機會，類似天氣延續到周五。由於兩波冷空氣之間沒有明顯空檔，低溫感受持續時間比較長，尤其北部會由乾冷轉濕冷，要留意明天開始長時間低溫影響。

明天冷氣團南下時除了帶來乾冷空氣，也可能挾帶境外汙染移入。歐宗學指出，由於水氣偏少，預期移入時可能會有較高濃度，西半部地區空氣品質可能有機會達到橘色提醒等級。

低溫 保暖 冷氣團 空氣品質 鋒面

延伸閱讀

明天水氣增多 下周迎大陸冷氣團先乾後濕連凍6天

今氣溫稍回升明「小寒」 下周冷氣團+境外空汙又冷又髒

全球暖化「負北極振盪」機率增 鄭明典：台灣將很有感

冷空氣接力漸升級 賈新興： 下周五直逼強烈冷氣團等級

相關新聞

今天入小寒 4生肖留意心血管、「去寒就溫」是要訣

今天上午10時35分，進入農曆的「小寒」節氣，意味天氣寒冷，但還沒冷達極點，命理師楊登嵙說，此節氣以「去寒就溫」為養生要...

本周兩波冷氣團沒空檔 天氣風險：一波比一波強

本周有兩波冷空氣，且一波比一波強，民眾要注意保暖。天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天指出，微弱鋒面掠過下半天起偶有局部陣雨...

今晚變天明乾冷 吳德榮：周四晚轉極濕冷恐10度以下

天氣變化大，又要轉冷了，且冷空氣一波波，需注意保暖。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩...

行人庇護島駕駛自撞頻傳 成為新危險區？

為擺脫行人地獄惡名，交通部大力倡導設置行人庇護島，但在駕駛習慣未改變下，卻也導致事故頻傳，消基會批評，庇護島反而成為駕駛... 行人庇護島 駕駛自撞頻傳 成為新危險區？

春節國內旅宿 訂房率首跌破4成

今年春節連續假期共九天，根據交通部觀光署截至上月底統計，今年春節單日平均訂房率僅百分之卅五點六五，創下二○二二年疫後新低...

北部麻疹個案曾搭中捷足跡曝 今針對「這2站」加強清消

台中市衛生局今公布一例北部境外移入麻疹確診個案足跡，包括中捷文心櫻花站、高鐵站；中捷表示，今接獲衛生局通知後，立即即針對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。