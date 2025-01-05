本周兩波冷氣團沒空檔 天氣風險：一波比一波強

本周有兩波冷空氣，且一波比一波強，民眾要注意保暖。天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天指出，微弱鋒面掠過下半天起偶有局部陣雨，明起冷氣團南下轉乾冷；周四會有新一波的冷空氣再南下，有機會更強一些，且轉濕冷。

歐宗學說，今台灣北方海面有微弱低壓鋒面發展，逐漸東移掠過台灣附近，預估上半天還未有明顯影響，各地天氣以多雲為主，下半天起開始有較明顯水氣通過，中北部地區都會有局部短暫陣雨機會，南部影響不太明顯，可能要到深夜才會有些雨勢出現，不過降雨量都不多。

歐宗學指出，今深夜到明天清晨這波鋒面逐漸東移離開，各地降雨陸續趨緩，後續受到大陸冷氣團南下帶來乾冷空氣影響，天氣普遍轉好，西半部晴時多雲，東半部多雲為主，但水氣偏少、降雨機率都偏低，只有山區或花東沿岸附近才會有短暫雨機會，類似天氣可望持續到周三。但要注意早晚期間低溫，由於水氣偏少，夜間輻射冷卻效應比較明顯，預估台南以北內陸郊區或近山區夜間到清晨有10度或以下的極端低溫機會。

歐宗學指出，周四新一波冷空氣再南下，強度上有機會更強一些，迎風面北部、東半部水氣偏多，是比較陰雨濕冷天氣型態。中南部大致可維持多雲到晴，山區附近有零星短暫雨機會，類似天氣延續到周五。由於兩波冷空氣之間沒有明顯空檔，低溫感受持續時間比較長，尤其北部會由乾冷轉濕冷，要留意明天開始長時間低溫影響。

明天冷氣團南下時除了帶來乾冷空氣，也可能挾帶境外汙染移入。歐宗學指出，由於水氣偏少，預期移入時可能會有較高濃度，西半部地區空氣品質可能有機會達到橘色提醒等級。