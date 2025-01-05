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今天入小寒 4生肖留意心血管、「去寒就溫」是要訣

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
今天進入小寒節氣，命理師楊登嵙分享此節氣民俗觀念。圖／本報系資料照
今天進入小寒節氣，命理師楊登嵙分享此節氣民俗觀念。圖／本報系資料照

今天上午10時35分，進入農曆的「小寒節氣，意味天氣寒冷，但還沒冷達極點，命理師楊登嵙說，此節氣以「去寒就溫」為養生要訣，需注意的是鼠、牛、蛇、羊，腸胃方面容易出毛病，也要留意心血管疾病

命理師楊登科說，小寒節氣有幾句俗諺「小寒天氣熱、大寒冷莫說」、「小寒不寒寒大寒」、「小寒凍土、大寒凍河」等，意味若進入小寒節氣若不冷，大寒節氣時，恐怕會有更低溫，此節氣在黃帝內經中有記載，寒冷冬天的養生要訣是「去寒就溫」。

楊登科說，如何做到「去寒就溫」防體寒、維護身心健康呢？以養腎養元氣為主，「寒為陰邪，易傷陽氣」，而人體陽氣源於腎，禦寒保暖，首當養腎。另外，天氣寒涼，容易導致腸胃功能紊亂，所以小寒養生要注重養腎、保胃。

楊登嵙建議，進補食物可選擇栗子、大棗、桂圓肉、淮山、蓮子、枸杞等。但體質偏熱、偏實及容易上火者，則要注意涼熱的合理搭配。

另外羊肉屬溫腎壯陽、熱量高的肉類，而黑米、黑豆、黑芝麻、黑棗等黑色食物，以及杏仁、核桃、大蒜、栗子、桂圓等食物，都有補腎益腎作用。

他說，在小寒這半個月，健康要注意的生肖是屬鼠、牛、蛇、羊，腸胃方面容易出毛病，要注意飲食衛生，不可暴飲暴食。要慎防心臟、血管方面的疾病，平時要多做檢查，杜絕後患；不宜參加刺激性或危險性的運動，容易從高處摔倒，導致頭部流血受傷。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

低溫 保暖 小寒 心血管疾病 節氣

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