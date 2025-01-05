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今晚變天明乾冷 吳德榮：周四晚轉極濕冷恐10度以下

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
未來10天冷空氣一波接一波，需注意保暖。本報資料照片
未來10天冷空氣一波接一波，需注意保暖。本報資料照片

天氣變化大，又要轉冷了，且冷空氣一波波，需注意保暖。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日白天東北季風減弱，西晴、東偶局部短暫雨，氣溫再升；傍晚鋒面快速抵達，北、東及山區變天、轉有局部短暫雨，氣溫下降。

吳德榮指出，今晨氣溫略升，輻射冷卻仍帶來低溫，截至6時零2分縣市平地最低氣溫為苗栗(三灣鄉)9.2度，各地區平地最低氣溫約13至14度。今各地區氣溫為：北部13至24度、中部14至27度、南部14至28度及東部14至26度。

吳德榮指出，明(6)日鋒面掠過，乾冷空氣南下，北、東及山區短暫雨後轉晴，早晚很冷；周二(7日)各地晴冷。明日、周二乾冷空氣及「夜間輻射冷卻」加成，清晨及夜晚的最低氣溫、以符合「大陸冷氣團」(12度<台北測站≦14度)的機率較高，部分平地清晨最低氣溫降至10度以下。周三、四(8、9日)冷空氣持續影響、早晚氣溫低，西半部晴朗穩定，東半部有局部短暫雨。

最新各國模式模擬，吳德榮指出，周四晚至下周(12)日清晨，冷空氣再增強，氣溫再降，北、東明顯降雨，非常濕冷；高山有降雪機率。歐、美模式皆顯示，再增強的冷空氣，有達「強烈大陸冷氣團」(10度<台北測站≦12度)的機率。下周(12)日白天起轉乾冷，夜間有「輻射冷卻」加成，下周一、二(13、14日)早晚氣溫仍非常低。

吳德榮說，最新各國模式皆模擬，未來10天冷空氣一波接一波，雖然未達「寒流」的條件，盤據時間長，感覺會更冷；尤其部分平地清晨頻繁出現10度以下低溫，民眾應注意保暖，以保健康。各國模式仍會持續調整，應密切觀察最新資料。

吳德榮說，最新(4日20時)歐洲模式(ECMWF)，周五(10日)20時850百帕氣溫及風場圖顯示，零度(紅)線觸及北部陸地(左圖)。最新美國模式(GFS)，同時的模擬圖顯示，零度(紅)線亦觸及北部陸地(右圖)。擷取自「洩天機教室」專欄
吳德榮說，最新(4日20時)歐洲模式(ECMWF)，周五(10日)20時850百帕氣溫及風場圖顯示，零度(紅)線觸及北部陸地(左圖)。最新美國模式(GFS)，同時的模擬圖顯示，零度(紅)線亦觸及北部陸地(右圖)。擷取自「洩天機教室」專欄

低溫 冷氣團 吳德榮 東北季風 氣溫

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