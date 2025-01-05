減碳夯！豐邑X楊鼎献「漢字花開．青春芳華」畫展登場

豐邑機構旗下的豐邑文教基金會與浩恩文教基金會攜手藝術家楊鼎献，在台中豐藝館舉辦「漢字花開．青春芳華」畫展，展出「漢字花」、「青春」畫作系列，現場3大創意裝置融入永續理念，喚醒減碳、環保意識。

楊鼎献的「漢字花」系列，透過解構並重組漢字，幻化成花朵形象，展現節氣文字的美感與生命力，傳遞文化傳承的深遠意義。「青春」系列的畫作，以充滿生命力的小鳥，透過藝術激勵人心，讚頌生命的韌性與美好。

現場利用自然材料、回收木箱與豐邑建案廢料等設置三大沉浸式裝置，，喚醒環保意識，包括「鹽語花語，剎那永恆」現場運來一公噸海鹽，與漢字花畫作等，交織成純淨之地，引導觀者探索生命的本質與瞬間的永恆。

「蘆光柔影，青春歸途」以天然蘆葦構築蜿蜒小徑，象徵「回家」的旅程，即使經歷風雨洗禮，依然能屹立不倒，喚醒觀者對生命韌性的重新認識；「苔築微光，綠生無聲」青苔、青草與建築廢料，展現微小生命的堅韌，以及對環境議題的關注。

畫展現場也特別策劃生態飲食體驗，邀請生態廚師針對主題「節氣、生態、環境與在地」，運用野生赤嘴、東港櫻花蝦與台東鰻魚等設計逾10道創意料理，融合循環農業與永續餐桌的概念，讓參觀者深刻感受飲食文化與自然保護的共鳴，進一步探索環保與永續。