明迎大陸冷氣團 先乾後濕凍6天

今天是廿四節氣中的「小寒」，中央氣象署預報員李名翔指出，明天大陸冷氣團南下，一連影響六天，先乾後濕，周二、周三受到局部輻射冷卻影響，竹苗地區不排除有十度低溫。未來一周有兩波降雪的機會，今天至明晨，中部以北三千公尺以上高山，及周四、周五，北部三千公尺以上高山都有機會看到雪。

李名翔表示，今天水氣增多，北部有局部短暫雨，東半部及中南部山區有零星短暫雨，中南部平地雲量增多。明天大陸冷氣團南下，預計影響至周六，前期偏乾，周四至周六水氣增多，迎風面轉濕冷。

他指出，明天僅東半部及恆春半島有零星雨，北部轉多雲天氣；周二、周三各地多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星雨；周四至周六，北部、東半部及恆春半島都有局部短暫雨，中南部維持多雲到晴。

溫度方面，他表示，今天雲量增多，中南部溫度略降，北部高溫約廿一度，中南部廿二至廿五度，東半部約廿二至廿三度； 明天起北部低溫下探十一至十四度，中南部約十二至十四度，東半部十五至十七度；其中周二、周三受局部輻射冷卻影響，不排除竹苗近山區有十度低溫。

李名翔表示，今天到周一清晨，中部以北三千公尺以上高山都有降雪機會；明天至周三轉為乾冷的天氣型態，降雪機率相對低；周四、周五水氣增多，北部三千公尺以上高山也有降雪機率。另外，今天清晨西半部及白天北部地區有低雲或霧，提醒民眾留意。