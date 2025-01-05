春節國內旅宿 訂房率首跌破4成

今年春節連續假期共九天，根據交通部觀光署截至上月底統計，今年春節單日平均訂房率僅百分之卅五點六五，創下二○二二年疫後新低，且首度跌破四成。其中，去年遭逢地震、颱風重創的花蓮縣春節平均訂房率僅百分之廿一點一七，不僅和往年至少七、八成有極大落差，也是全台最低。

在地旅宿業者表示，震後至今，花蓮停業旅宿已一三二家，上半年還看不到復甦契機。縣府觀光處長余明勲說，會持續推動永續遊花蓮等補助方案，並向中央爭取新振興措施。觀光署則表示，花蓮振興補助方案至去年底已告一段落，但今年起台灣好行花蓮路線維持電子票證免費、台灣觀巴花蓮路線也加碼至一折優惠，希望大家善用在花蓮旅遊。

根據觀光署統計，今年春節訂房率首度跌破四成，其中花蓮僅二成，其次是屏東縣百分之廿七點五二，同樣在東部的台東，訂房率也慘兮兮，僅百分之卅七點八四。

花蓮縣旅館商業同業公會統計，春節訂房高峰落在初一到初三，全縣平均二成五，初四後僅一成多。業者分析，九天長假民眾優先選擇出國，國旅本就弱，花蓮又受地震、颱風影響，成為「弱中之弱」。

花蓮觀光協會理事長陳義豐直言，除了天災、交通影響、國旅不振，政治氛圍也波及經濟面跟觀光面，有網友在社群上發動抵制到花蓮旅遊。

旅館公會理事長張琄菡分析，長假期民眾優先選擇出國，再加上日幣走貶，都衝擊國旅市場；交通也是原因，鐵路班距、行車時間仍未完全恢復到震前狀況，影響民眾旅遊信心。

反觀民眾出國旅遊熱度不減，根據桃園機場公司預報，今年春節預估總運量逾一五五萬人次，每日平均運量約十四萬人次，已與疫情前二○一九年春節相近，預估增加包機八架次、加班機四十六架次。

觀光署表示，與去年春節連續假期相比較，今年連假多兩天，且從除夕前三天開始放假，部分民眾利用此期間安排出遊，長假期分散各日的住宿需求，以致整體訂房率下降。另外，因民眾已習慣接近假期前才安排出遊並訂房，旅宿業仍持續接受訂房，預估接近假期前旅宿訂房率將會更高。