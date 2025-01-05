台大教授：飲酒合法應延至21歲

衛福部調查，台灣國中生每七人就有一人飲酒。台大醫學院榮譽教授王正一說，酒精已證實與肝癌等疾病有關，目前法定飲酒年齡為未滿十八歲者，常讓人誤為十八歲生日當天即可飲酒，實際上該規定為十九歲才能飲酒，籲台灣應延至廿一歲以降低酒害。衛福部回應尚未規畫修正。

國健署公布一一○年青少年健康行為調查顯示，國中學生過去卅日內飲酒比率為百分之十四點一，高中職學生高達百分之卅點六。王正一表示，研究顯示，一旦開始飲酒，四、五個月內就會演變為酗酒，戒酒應從未成年兒少開始做起，盼從家庭、學校及社會共識做起，讓兒少飲酒率在今年底前下降至百分之五以內。

不過，王正一說，日本民法已將成年年齡下修至十八歲，但飲酒規定仍維持廿歲，他認為，國內應調升合法飲酒年齡至廿一歲或廿五歲。衛福部健保署副署長陳亮妤說，酒精相關生理、心理問題，每花健保五十三億元，若加上酒精造成骨折、車禍等治療成本，花費高達五三○億元。