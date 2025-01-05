學者：行人庇護島有其必要 應完善警示

車輛撞上行人庇護島事件頻傳，各地交通單位陸續接獲投訴，指出庇護島設計不良，不夠醒目成釀禍主因，還被諷為「闖禍島」。交通學者指出，部分車輛撞上庇護島的原因，是庇護島本身設計不妥當，近期中央提供標準式的工程規範，工程單位施工前應檢視，而庇護島有設置的必要性，駕駛人應養成新用路習慣。

庇護島依「市區道路及附屬工程設計規範」施做，寬度宜大於一點五公尺，長度以斑馬線寬度為準，突出路面時高度以廿公分為宜，採屏障式緣石。庇護島具引導汽車行駛正確軌跡、在路口降低車速等作用，避免車輛太早轉向變成「切西瓜」，或視線被Ａ柱遮蔽成為視線死角，以致未注意行人而釀禍。

成大交通管理科學系教授陳勁甫說，庇護島在道路上屬前凸設施，工程上需有反光或標示以警示駕駛，但非所有路口的庇護島皆有反光或標示警示，過去有些地方為求快速，會直接在原有的行穿線前，增設簡單防撞桿或水泥塊，但這些非標準作法，恐讓車輛容易撞上庇護島。

消基會交通委員會召集人李克聰表示，庇護島設置在行穿線退縮條件有限的路口，可能會設計在較突出路口中，若缺乏明顯的辨識標示，在夜間或照明不佳時，車輛容易因忽視撞上，甚至危及行人。

陽明交通大學運輸與物流管理學系教授邱裕鈞說，庇護島能讓車流循正常軌跡行進，有設置的必要性，只是駕駛人的習慣需要時間養成。雲林縣警方也說，駕駛人對庇護島有正反不同觀點，但有設置必要，設置可因地制宜，什麼路口該設置何種島形才安全，可再檢討。

李克聰說，政府應滾動式檢討已實施方案的績效，包括行人使用庇護島、車輛碰撞庇護島的事件等進行評估分析，進行因應調整改善機制。此外，政府也應對於行人穿越道路的需求與交通行為更了解，並有因應的改善作為。