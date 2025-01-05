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駕駛批庇護島設計不良 駕訓班：應改掉「切西瓜」習慣

聯合報／ 記者曾健祐趙容萱黃仲裕宋原彰林保光陳雅玲／連線報導
騎上庇護島 為保護行人安全，各地陸續在路口增設庇護島，但因車輛轉彎未減速等駕駛習慣，一再發生撞上行人庇護島事故。圖／讀者提供
騎上庇護島 為保護行人安全，各地陸續在路口增設庇護島，但因車輛轉彎未減速等駕駛習慣，一再發生撞上行人庇護島事故。圖／讀者提供

全台各地陸續發生車輛撞上行人庇護島案件，台中北區進化北路段，二個半月內發生十八起，因駕駛「切西瓜」行駛，自撞庇護島車禍，高頻率發生庇護島車禍路口，谷歌地圖上還被標注是「西瓜專賣店」。

駕駛人批評，庇護島根本為設而設；駕訓班業者則認為，是駕駛不該再以「切西瓜」方式行駛，應改變危險駕駛方式，保護行人安全。

台中市前年底發生公車撞死母嬰意外後，掀起檢討行人地獄的風潮，各地競相改善路口，退縮斑馬線、增設庇護島保護行人、加強取締不停讓行人等，但台中各路段增設庇護島之後，陸續發生車輛自撞庇護島車禍。

台中市警第二分局表示，台中北區進化北路增設行人庇護島後，二個半月來發生十八起「切西瓜」式自撞車禍，都是發生在垂直進化北路的道路，永興街口五件、學士路口六件、大德街口三件、梅川東路口四件。

類似事件也發生在高雄，據高雄市警局交通大隊統計，去年汽機車自撞庇護島、分隔島、槽化島等安全島事故共一○九件，去年九月二日一輛計程車，在高雄市苓雅區中華四路與興中二路口的快車道迴轉，車輛直接「騎」上庇護島，當時被嘲諷「又有一輛被（庇護島）擊落」。

雲林縣政府也接獲多起投訴，多條路段設置的庇護島「高矮胖瘦尺寸不一」，頻發生事故，質疑設置後功能不彰。但對行人而言，庇護島的設置能保護到行人，增加一道防護措施。

雲林的王姓上班族說，他經常開車往返台中，都會區不少庇護島與公車站連接，駕駛就很容易注意到庇護島的位置，進而禮讓行人，達到庇護功能。

駕訓班業者陳冠霖說，庇護島立意很好，駕駛人本應注意路況並留意視野死角、內輪差，這也是近年汽機車考照的基本要求，俗稱「切西瓜」的提前轉彎方式，在實際用路狀況上並不恰當，容易影響對向車輛或行人。

資深駕訓班教練說，駕駛面對新增的庇護島，如突然要求右撇子用左手吃飯，當然是掉滿桌飯，對駕駛而言需適應一段時間。

自撞 行人地獄 車禍 駕訓班

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