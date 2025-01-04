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北部麻疹個案曾搭中捷足跡曝 今針對「這2站」加強清消
台中市衛生局今公布一例北部境外移入麻疹確診個案足跡，包括中捷文心櫻花站、高鐵站；中捷表示，今接獲衛生局通知後，立即即針對個案的足跡中捷文心櫻花站、高鐵站等空間加強清消，並宣導旅客身體不適請戴口罩。
衛生局說明，昨晚接獲北部縣市衛生局通知，北部境外移入個案為30多歲男，曾在去年12月28日上午10時30分從台中捷運綠線文心櫻花站，搭捷運到高鐵站，到過烏日臻愛花園飯店後，當天下午4時32分到高鐵台中站搭高鐵到台北。
中捷公司強調，平時對於車站及列車均依排程每日清潔消毒作業，今天接獲衛生局通知後，即針對文心櫻花站、高鐵站等空間加強清消，列車空間於夜間停駛後也會加強清消作業。
衛生局呼籲，麻疹傳染力強，可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染，出疹前後4天均具傳染力。市民如有足跡重疊，務必落實自主健康監測，如有出疹、發燒、咳嗽、流鼻水或結膜炎等疑似麻疹症狀，請主動聯繫居住地衛生所並告知活動史，以利安排就醫。
衛生局提醒，民眾歲末參與活動或出國時應留意手部衛生，進出公共場所或人多擁擠的場所，請自主戴口罩，回國後如出現疑似症狀，請戴口罩盡速就醫並告知醫師旅遊史及暴露史。相關資訊可至疾管署全球資訊網，或撥打免付費防疫專線1922（0800-001922）洽詢。
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