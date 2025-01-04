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台鐵擬2/5董事會討論票價 將長期推自動調整機制

中央社／ 台北4日電
台鐵示意圖。本報資料照
台鐵示意圖。本報資料照

台鐵票價30年沒調整，台鐵公司預定2月5日再送董事會討論；另外，台鐵公司董事長杜微今天表示，已將票價自動調整機制列入長期推動目標。

台鐵去年改制為公司，9月首次將票價調整案送董事會討論，因欠缺部分相關評估資料，和其他運具比較及敏感度分析等，遭退回營運單位修正。

交通部長陳世凱日前表示，台鐵票價春節後務實討論，台鐵董事長杜微也說，春節後立即召開董事會。

目前台鐵預定2月5日召開董事會，再次討論台鐵票價調整案。

另外，台鐵也已將票價自動調整機制列入長期推動目標。台鐵董事長杜微今天告訴中央社記者，票價自動調整機制，源自台鐵總體檢時專家學者的建議，台鐵委託研究團隊（陽明交通大學）提供票價調整方案及自動調整機制，並於112年提交報告。

杜微說，因票價自動調整機制須修訂鐵路法，法制程序恐曠日費時，列入長期目標，完備票價合理化的制度。

台鐵目前的票價是依據立法院通過的票價公式，並訂出3%到5%的報酬率，台鐵董事會通過後的票價案，還要經過交通部費率審議委員會審查，並報行政院同意後才能實施。

台鐵票價已30年沒調整，為避免對民眾造成太大影響，同時考量競爭力，目前擬採遞遠遞減，並有定期票或常客優惠，詳細方案將由董事會討論。

據了解，根據研究團隊建議，台鐵票價自動機制可採取與消費者物價指數連動。

台鐵 機制 票價

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