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1919單車環台凱旋而歸 15天募1905萬元

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
1919單車環台車隊與載滿愛心物資的1919幸福巴士於去年12月21日自台北凱道出發，今下午抵達終點站台北松山車站，15天的環台之旅總計募款1905萬元、服務656位弱勢長輩。圖/基督教救助協會提供
1919單車環台車隊與載滿愛心物資的1919幸福巴士於去年12月21日自台北凱道出發，今下午抵達終點站台北松山車站，15天的環台之旅總計募款1905萬元、服務656位弱勢長輩。圖/基督教救助協會提供

為呼籲社會大眾捐款救助急難家庭，基督教救助協會、空中英語教室、TRAVELER旅行者舉辦「第23屆1919愛走動」公益勸募活動。由57位環台募款勇士組成的「1919單車環台車隊」與載滿愛心物資的「1919幸福巴士」，於去年12月21日自台北凱道出發，今下午抵達終點站台北松山車站。15天的環台之旅總計募款1905萬元、服務656位弱勢長輩。

曾歷經多重急難的受助者廣西阿公(化名) ，特別自彰化縣線西郷前來接風。69歲的阿公是1919急難家庭救助計畫的受助者，十多年前，兒子因躲債離家、媳婦改嫁。6年前太太過世後，他就靠打零工獨力撫養兩個孫女，後來兒子急性肝炎急需肝臟移植，龐大的醫療費讓原本已很艱困的家庭頓時陷入絕境。

幸好兩個孫女在線西1919陪讀班得到陪伴與照顧，同時線西1919服務中心(線西靈糧之家)的湯文清牧師3次為他申請1919急難救助金，一家才得以渡過難關。如今，大孫女已上大學，小孫女讀高二，廣西阿公也成為陪讀班的司機，積極參與各項志工服務。他說「若沒有1919和教會的幫助，就沒有今天的我們。」

今年第8度啟行的1919幸福巴士，共動員志工600人，其中包括121位髮型設計師與21位牙醫師，造訪27個1919服務中心，服務了656位弱勢長者，為弱勢長者們提供心靈撫慰、口腔保健、髮型設計、服裝造型設計等服務，並贈送全套保暖衣物、伴手禮。讓長者們從頭到腳，由裡到外，煥然一新。

70歲的簡大哥與62歲的弟弟住在嘉義阿里山茶山村中，平日靠採竹枝製作手工掃帚維生，平時少與外界互動，幾乎失去語言能力。幸福巴士第5天來到茶山長老教會，志工親自上山接簡氏兄弟下來，為他們理髮、換新衣新鞋，當簡大哥瑟縮地試穿新鞋時，志工輕聲安慰「交給我，我會為你預備最好的」這句話讓他的緊張瞬間化解，主動用手勢告訴志工，他的手因長期製作掃帚而疼痛，弟弟則拿著志工為他們拍下的立可拍照片，寶貝地收進口袋，露出燦爛的笑容。

來自曼都髮型的吳旻樺，是第7次擔任幸福巴士的志工，但今年對她來說格外特別。她的父親數月前剛過世，當她在台南大內1919服務中心為87歲的阿公理髮時，思念之情溢於言表，她輕撫阿公稀疏的白髮，細心地用梳子整理，彷彿在為自己的父親整理儀容。她說「在為阿公理髮時，我就想到我爸爸。有機會能在幸福巴士為弱勢長輩服務，我覺得好幸福！」

巴士 設計師 髮型

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