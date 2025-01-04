李明則展11公尺畫作 台海危機議題藏其中

睽違16年，藝術家李明則集結繪畫、複合媒材等，今天起在台北安卓藝術空間推出大型個展「走自己路的」，亮點為寬達11公尺的6聯屏新作，台海危機議題也藏入其中。

李明則1957年出生於高雄，1996年曾於台北市立美術館推出個展「台灣頭．台灣尾」，同年受邀於澳洲布里斯本亞太三年展及台北雙年展展出，1997年參與第47屆威尼斯雙年展台灣館「台灣，台灣：面．目．全．非」展。上回大型個展為2009年於高雄市立美術館舉辦的「我愛台灣．更愛南台灣」。

2018年，安卓藝術策畫「遊俠戲影」李明則個展於香港巴塞爾「亞洲視野」單元展出，其中便可見充滿東方色彩的「大尖山」畫作。今天開展的「走自己路的」個展，最大展品「走自己路的」與展覽同名，是李明則以「大尖山」為基礎而持續發展的新作，納入時事觀察，將台海危機、漫威英雄都畫進畫中。

李明則今天向中央社記者分享，最初描繪的是書生徜徉在自己生活中，四處遊山玩水，但持續描繪下去，心情漸漸受環境影響，描繪好人與壞人開始在爭鬥，「壞人就是惡鄰居。」於是可見在第3幅畫作中，開始湧入大量黑衣刺客身影，「壞人人多勢眾，最初看起來很厲害，但邪不勝正，打打殺殺到後面就會有人來幫助你。」

6聯屏畫風、用色自左至右端詳，均會隨故事發展變化，從淡墨到重彩，武打到奇幻，許多細節都藏了李明則對家鄉的關懷，這幅畫的故事說到最後，可以看見台灣地標如101大樓，還有高雄前鎮漁港，及日本原子小金剛、英國特工007到美國漫威英雄等各國英雄盤旋上方。

李明則說，畫作中他畫了許多無人機在上方，象徵台海危機的侵擾，那些耳熟能詳的英雄則是正義的代表，前來保護台灣，他也相信「我們要自立自強」，才能守衛自身家園，高雄前鎮漁港近年增加預算，之前被時任民意代表譏諷「是要撈哥吉拉嗎」，他也將哥吉拉畫進去，「我的畫只有一句話，就是我愛台灣。」

除「走自己路的」新作外，李明則此次也展出以高雄道路「一心」到「十全」為典故命名的系列水墨畫，他說，道路如命運，能越穩健越好，這系列道路命名水墨畫共有10張，也許路程彎彎曲曲，但也希望，台灣的命運道路也能十全十美。

李明則個展「走自己路的」即日起於台北安卓藝術空間展出至2月27日。