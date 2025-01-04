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下周迎大陸冷氣團先乾後濕連凍6天 有望降雪2時間點曝光

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明天水氣增多 下周迎大陸冷氣團先乾後濕連凍6天

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
下周一大陸冷氣團南下，周二、周三受局部輻射冷卻影響，不排除有10度低溫。記者林伯東／攝影
下周一大陸冷氣團南下，周二、周三受局部輻射冷卻影響，不排除有10度低溫。記者林伯東／攝影

中央氣象署指出，明天水氣增多，北部有局部短暫雨，東半部及中南部山區有零星短暫雨。下周一大陸冷氣團南下，一連影響6天，先乾後濕，周二、周三受局部輻射冷卻影響，不排除有10度低溫。另外，未來一周有2波降雪機會，明天到周一清晨中部以北3000公尺以上高山，及周四、周五北部3000公尺以上高山都有機會看到雪。

氣象署預報員李名翔表示，明天水氣增多，北部有局部短暫雨，東半部及中南部山區有零星短暫雨，中南部平地雲量增多。下周一大陸冷氣團南下，預計影響至周六，前期偏乾，周四至周六水氣增多，迎風面轉濕冷。

李名翔指出，下周一僅東半部及恆春半島有零星雨，北部轉多雲天氣；周二、周三各地多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星雨；周四至周六北部、東半部及恆春半島都有局部短暫雨，中南部多雲到晴。

溫度方面，他表示，明天雲量增多，中南部溫度略降，北部高溫約21度，中南部22至25度，東半部約22至23度； 下周一起北部低溫僅剩11至14度，中南部約12至14度，東半部15至17度；周二、周三受局部輻射冷卻影響，不排除竹苗近山區有10度低溫。

李名翔表示，明天水氣增多，到周一清晨中部以北3000公尺以上高山有降雪機會；下周一至周三為乾冷，降雪機率相對低；周四、周五水氣增多，北部3000公尺以上高山又有降雪機率。另外，他也說，今晚到明天清晨西半部有局部霧或低雲，北部明天白天也有低雲或霧，提醒民眾留意。

低溫 冷氣團 降雪

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