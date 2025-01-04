曾搭捷運到烏日這飯店！台中今公布北部麻疹病例足跡

台中市不但出現首例本土麻疹確診病例，衛生局昨晚接獲1例北部境外移入麻疹確診個案，曾在上月底可傳染期間搭捷運到烏日臻愛花園飯店，再搭高鐵北上，今公布2名個案足跡，提醒民眾若出現疑似症狀，請立即聯繫衛生所安排就醫採檢。

衛生局疫調發現，台中首例本土個案為30多歲男子，外縣市醫院群聚事件接觸者被匡列，上月29日出現頭痛與畏寒，今年1月2日因胸部紅疹在南部就醫後被通報，經中央實驗室研判確定，目前住院治療中。

衛生局已匡列首例本土個案20名接觸者，預定監測至1月18日，並公布個案足跡，曾在上月28日至31日等4天搭乘高鐵到高鐵台中站、搭公車159號，以及到過多家餐廳、小吃店等。

衛生局說明，北部境外移入個案為30多歲男，曾在上月28日上午10時30分從中捷綠線文心櫻花站搭捷運到台中高鐵站，到過烏日臻愛花園飯店，當天下午4時32分到台中高鐵站搭高鐵到台北。

衛生局呼籲，市民如有足跡重疊，務必落實自主健康監測，如有出疹、發燒、咳嗽、流鼻水或結膜炎等疑似麻疹症狀，請主動聯繫居住地衛生所並告知活動史，以利安排就醫。

衛生局指出，麻疹傳染力強，可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染，出疹前後4天均具傳染力。預防麻疹最有效的方法為接種MMR（麻疹、腮腺炎、德國麻疹）疫苗，近期東南亞及國內麻疹疫情升溫，避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗幼兒到流行地區。