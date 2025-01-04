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天冷、感冒者變多 全台血庫僅剩6.1天

中央社／ 台北4日電
全台血庫只夠用6.1天、亮黃燈，捐血中心盼民眾踴躍挽袖。示意圖／聯合報系資料照片
全台血庫只夠用6.1天、亮黃燈，捐血中心盼民眾踴躍挽袖。示意圖／聯合報系資料照片

近期接連好幾波冷氣團報到，天冷影響民眾出門意願，加上不少人感冒，全台血庫只夠用6.1天、亮黃燈，又以台北捐血中心僅剩4.7天最慘、以O型血最缺，捐血中心盼民眾踴躍挽袖。

血液安全庫存量為7至10天，4至7天是偏低，4天以下為急缺。台灣血液基金會統計，截至今天上午7時30分為止，全台血庫只夠用6.1天，其中A型血庫存量剩6.4天、O型血剩4.9天均偏低，B型血及AB型血則為正常。

各縣市血液庫存量只有新竹捐血中心7.1天正常，台中捐血中心6.4天、高雄捐血中心6.7天，台北捐血中心4.7天最吃緊。

台北捐血中心企劃課課長劉俊宏接受媒體電訪說明，台北僅剩下4.7天庫存量，其中O型血最告急只剩3.6天；A型血4.6天、B型血6.3天偏低，AB型血則有7.7天在正常範圍。

劉俊宏說，庫存量只要在5天以下，醫院用血就會出現要等待的情況。台北受到連續幾波東北季風增強影響，低溫不但降低了民眾出門意願，也造成感冒人數增加，且觀察這波感冒恢復時間拖得比以往更久，醫療用血需求卻未因此減少。

劉俊宏表示，離農曆春節前目標庫存天數尚缺5.3天，以每天供應量2093袋計算，尚須補充1萬1000袋熱血。但現在也還有23天需要供應醫院用血，估計須供應4萬8000袋，換算下來，台北捐血中心在這23天內必須募集5萬9000袋，盼有意願的民眾捐血一袋、救人一命。

庫存 感冒 捐血中心

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