客委會攜手紙風車打造「雨馬」 下周末將有8場演出

客家委員會與紙風車劇團聯手打造的客家文化大使「雨馬」，而以其打造的同名演出《雨馬》也將於本月10日至12日在嘉義市湖美夜市停車場展開8場精華版演出。客委會今舉辦記者會，客委會副主委范佐銘、嘉義市長黃敏惠，及立法委員王美惠皆親自出席。

范佐銘表示，客委會和紙風車劇團排定《雨馬》下週五、六、日共有8場的演出。而該劇自2021年演出以來，已巡迴全國10縣市，吸引92萬名觀眾欣賞。他提到，小野改編的《雨馬》劇本裡包含許多客家的元素，例如故事描述歡猴島上有猴族與花族，猴族因為猴痘想要找解藥，找到了客家零食「餘甘子」（油甘），也因為島上的乾旱需要尋找雨水，而「雨馬」帶來了雨水，期待大家前來欣賞《雨馬》精采的演出，也希望透過家長帶小朋友共賞的親子劇，讓小朋友接觸客家、認識客家，進而喜歡客家、學習客語。

王美惠則說，感謝客委會、嘉義市政府與紙風車劇團，自從她擔任立委以來，有許多人向她反映雨馬陸續在高雄、台北等其他縣市演出，卻沒有來到嘉義這個文化教育興盛的地方，因此她向客委會主委拜託雨馬來嘉義演出，希望讓阿公阿媽帶孫子、爸爸媽媽帶小孩或是老師帶學生一起來看，尤其保存母語非常重要，期盼透過《雨馬》帶動小朋友學習客語。

客委會介紹，高10公尺、重7噸的「雨馬」是台灣最大的藝術行動裝置，其身上的花紋融合客家花布中代表喜氣跟富貴的圖樣，也有早年客家族群的零嘴「餘甘子」，再加上象徵祝福與希望的彩虹顏色馬鬃、會開闔、噴氣的眼睛和嘴巴，深受孩子喜愛。

《雨馬》自2021年3月在台北兩廳院首演之後，已巡迴台北、桃園、新竹、苗栗、台中、高雄、屏東、新北、花蓮、台南等10個縣市，累積觀看人次超過92萬。客委會表示，也曾在2021國慶日慶典、2023世界客家博覽會及2024第16屆總統副總統就職慶祝大會亮相演出，讓世界看見客家文化之美。