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北部麻疹個案曾到台中 市府公布足跡籲民眾注意

中央社／ 台中4日電

台中市府今天表示，1名北部境外移入麻疹確診個案，曾於去年12月28日在台中有足跡，提醒民眾如有重疊，務必落實健康監測，若出現疑似症狀主動聯繫衛生所，以利安排就醫診治。

台中市府今天發布新聞稿表示，中市衛生局3日晚間接獲北部縣市衛生局通知，1例北部境外移入麻疹確診個案，曾於去年12月28日可傳染期間，在台中公共場域活動並搭乘大眾運輸工具。

衛生局說明，此案為外縣市確診個案，由外縣市衛生單位調查足跡並匡列接觸者。這名確診個案曾於去年12月28日搭乘台中捷運並到烏日區1家飯店，接著搭乘高鐵至台北。

衛生局指出，民眾若有與個案足跡重疊並出現出疹、發燒、咳嗽、流鼻水或結膜炎等疑似麻疹症狀，請主動聯繫居住地衛生所並告知活動史，以利安排就醫診治。

衛生局提到，麻疹傳染力強，可經由空氣、飛沫接觸傳播，出疹前後4天均具傳染力，接種MMR（麻疹、腮腺炎、德國麻疹）疫苗是預防麻疹最有效的方法，近期東南亞及國內麻疹疫情有升溫趨勢，請民眾避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒到流行地區。

確診 衛生局 麻疹

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