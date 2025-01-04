遇戰爭難供應⋯血液製劑國血比率低 血漿需求增3萬公斤

國內血液製劑長期仰賴國外血源製造供應，不僅對國內民眾保護力較差，若遇戰爭或重大傳染病疫情，各國管制血液製劑輸出，恐危及國內病人安全。為此，衛福部食藥署副署長王德原說，食藥署提升血液製劑預估需求量，要求血液基金會將更多民眾捐出的血漿，送至國外廠商，製成血漿製劑後回輸國內。

衛福部食藥署公告114至115年度血液製劑預估需求計畫，明年度免疫球蛋白、白蛋白、第八凝血因子需求均上升，導致血漿需求量顯著提升，比今年多出3萬公斤，從14萬公斤變為17萬公斤。王德原表示，血液製劑需求是由健保申報量推估，近年均有顯著成長，且隨捐血者年齡放寬至70歲，預估血液來源增加，可用於提升國人血液製成的血液製劑占比。

王德原表示，血液製劑預估需求量由健保申報使用量及檢驗封緘量進行評估，免疫球蛋白、白蛋白一句藥商年度申報資料，使用量顯著增加，以免疫球蛋白最為顯著，國內尚無血液製劑工廠，血液基金會將血漿原料委由澳洲貝特林公司生產國人血源為基礎的國血製劑產品，目前共有免疫球蛋白許可證2張，白蛋白許可證1張，其餘血液製劑，均為由國外輸入非國人血源，許可證共71張。

「國人血源製成的免疫球蛋白只占半數，白蛋白更少，占比僅10%。」王德原表示，國內血液製劑高度仰賴國外血源供應，並由國外血漿工廠加工製造，但各國流行病學情況不同，國外血漿製成的血液製劑，保護力與國人血漿製成的品項有落差，且一旦遭遇戰爭或重大疫情，各國都會管制血漿輸出，由「國血」供應血漿製品，是提升醫療韌性的重要一環。

食藥署去年10月預告捐血者健康標準草案，放寬捐血者年齡上限至70歲，也放寬捐血者體重標準，衛福部健保署則推動病人用血管理，減少不必要醫療用血。王德原表示，透過開源節流措施，預估血源增加，故要求血液基金會供應更多血漿，最終目標是將國人血漿製成的血液製劑占比提升至100%。

台灣輸血學會常務理事、台大醫院檢驗醫學部主治醫師羅仕錡表示，白蛋白多用於營養不良的肝病患者，隨肝病防治政策推行，用量逐漸穩定，第八凝血因子多用於血友病患者，因屬遺傳疾病，用量也固定，臨床上觀察到免疫球蛋白適應症增加，用量亦提升，許多自體免疫疾病都能使用免疫球蛋白的血液製劑治療，例如血小板低下、特定狀況的紅斑性狼瘡等。

台北捐血中心企畫課長劉俊宏表示，以台北區為例，每袋血液均會分離為紅血球、血漿二種成品，依目前國內用血情況，民眾每捐出2袋血，紅血球會用罄，血漿則會剩下一袋，可作為血液製劑原料；食藥署公告血液製劑需求，是向各地捐血中心下訂單，提升3萬公斤需求量，經評估足夠支應，不會有供不應求的問題。