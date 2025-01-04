病主法6周年…預立醫療簽署率還不到1% 今年盼再+2萬人

《病人自主權利法》上路6周年簽署人數總算突破9.3萬人，器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心今舉辦兒童劇場，把生死議題轉換成容易了解的概念，讓更多人瞭解。衛福部醫事司司長劉越萍表示，目標今年再有2萬至2萬5千人簽署預立醫療決定。

我國自從2019年1月6日施行《病人自主權利法》，推動預立醫療照護諮商（ACP）。在病主法6周年前夕，器捐病主中心與以「牛爺爺的心願」兒童劇，帶領小朋友看劇中家屬兩難的醫療決定，以及如何面對自身的生命規劃，希望戲劇結束後開放家長孩子共同討論，並反思如何面對醫療處置及死亡。

截至目前已經有9.3萬人接受預立醫療照護諮商（ACP），並於健保卡完成預立醫療決定（AD） 的意願註記，仍不到成年人口的1%。2023年的簽署數約是6.8萬人，雖然比起去年原先設定目標值10萬人還有差距，但已成長36%。

劉越萍說，預立醫療決定是「冷議題」，很開心今日可以看到很多家長帶小朋友來參與，希望打破「淺碟文化」，讓家庭反思打破只看現在、不想未來，也希望透過繪本、戲劇扎根，讓小朋友可以自然討論。

雖然去年6月健保已經把輕度失智症、居家醫療整合照顧計畫收案等對象，納入預立醫療諮商給付，但是其餘民眾仍須自費，一次費用至少約3000元，仍是簽署一大阻礙。劉越萍說，3000元只是最基本的價錢，醫療專業諮商需有一定給付，對於低收入、罕見疾病仍有補助，有需要會再評估。今年目標需要再有2萬至2.5萬人簽署預立醫療決定。

病主中心執行長蔡宏斌指出，目前安寧緩和意願書、器捐同意書等都已經推行線上簽署，預立醫療照顧諮商、預立醫療決定等還是得要紙本，需要醫院用印，希望衛福部在推動病歷電子化、FHIR系統等同時，也可以將預立醫療決定等納入考量，讓預立醫療諮商推廣可以更便利，跨院執行更加有效率。

此次與器捐病主中合作兒童劇本的九歌兒童劇團團長黃翠華表示，劇團不避諱談死亡，因為死亡就在我們身邊，但本次第一次以死亡為主軸，如何要拿捏氣氛不要過度煽情及恐懼是重點。她引述劇中台詞，「我們不能決定生命的長度，但至少能決定生命的厚度」，因為執導這部劇，也重新與家人討論，為自己規劃人生的最後一哩路。