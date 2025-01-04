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病主法6周年…預立醫療簽署率還不到1% 今年盼再+2萬人

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
由左到右分別為財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心執行長蔡宏斌、衛生福利部醫事司司長劉越萍、器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心董事長李明哲。記者李青縈／攝影
由左到右分別為財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心執行長蔡宏斌、衛生福利部醫事司司長劉越萍、器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心董事長李明哲。記者李青縈／攝影

病人自主權利法》上路6周年簽署人數總算突破9.3萬人，器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心今舉辦兒童劇場，把生死議題轉換成容易了解的概念，讓更多人瞭解。衛福部醫事司司長劉越萍表示，目標今年再有2萬至2萬5千人簽署預立醫療決定。

我國自從2019年1月6日施行《病人自主權利法》，推動預立醫療照護諮商（ACP）。在病主法6周年前夕，器捐病主中心與以「牛爺爺的心願」兒童劇，帶領小朋友看劇中家屬兩難的醫療決定，以及如何面對自身的生命規劃，希望戲劇結束後開放家長孩子共同討論，並反思如何面對醫療處置及死亡

截至目前已經有9.3萬人接受預立醫療照護諮商（ACP），並於健保卡完成預立醫療決定（AD） 的意願註記，仍不到成年人口的1%。2023年的簽署數約是6.8萬人，雖然比起去年原先設定目標值10萬人還有差距，但已成長36%。

劉越萍說，預立醫療決定是「冷議題」，很開心今日可以看到很多家長帶小朋友來參與，希望打破「淺碟文化」，讓家庭反思打破只看現在、不想未來，也希望透過繪本、戲劇扎根，讓小朋友可以自然討論。

雖然去年6月健保已經把輕度失智症、居家醫療整合照顧計畫收案等對象，納入預立醫療諮商給付，但是其餘民眾仍須自費，一次費用至少約3000元，仍是簽署一大阻礙。劉越萍說，3000元只是最基本的價錢，醫療專業諮商需有一定給付，對於低收入、罕見疾病仍有補助，有需要會再評估。今年目標需要再有2萬至2.5萬人簽署預立醫療決定。

病主中心執行長蔡宏斌指出，目前安寧緩和意願書、器捐同意書等都已經推行線上簽署，預立醫療照顧諮商、預立醫療決定等還是得要紙本，需要醫院用印，希望衛福部在推動病歷電子化、FHIR系統等同時，也可以將預立醫療決定等納入考量，讓預立醫療諮商推廣可以更便利，跨院執行更加有效率。

此次與器捐病主中合作兒童劇本的九歌兒童劇團團長黃翠華表示，劇團不避諱談死亡，因為死亡就在我們身邊，但本次第一次以死亡為主軸，如何要拿捏氣氛不要過度煽情及恐懼是重點。她引述劇中台詞，「我們不能決定生命的長度，但至少能決定生命的厚度」，因為執導這部劇，也重新與家人討論，為自己規劃人生的最後一哩路。

朋友 死亡 病人自主權

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