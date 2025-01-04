「庇護島成駕駛危險區」惹議 消基會：重點是應加強標示

台灣安全駕駛監督聯盟、靖娟兒童安全文教基金會等13個人本交通倡議團體今發表聯合聲明，駁斥消基會日前表示行人庇護島未能有效達到保障行人安全，反而成了駕駛的新危險區域。對此，消基會董事長鄧惟中強調，消基會此次呼籲的重點是政府在行人庇護島的設計上應該要加強其標示。

交通部為解決「行人地獄」問題，鼓勵行穿線退縮及增設行人庇護島。而消基會日前透過新聞稿指出，台中北區短短2個月內，發生16起汽車左轉自撞行人庇護島的事故，顯然行人庇護島未能有效達到保障行人安全，反而成了駕駛的新危險區域。此說法讓人本交通團體無法買單，包含台灣安全駕駛監督聯盟、靖娟兒童安全文教基金會、行人零死亡推動聯盟、還路於民行人路權促進會等在內的13個人本交通團體今表示，消基會忽略許多關鍵根本因素，可能因謬誤使道路安全大幅倒退。

對此，鄧惟中澄清指，行人庇護島的設計對於守護行人安全絕對值得肯定，但是如果有不少駕駛因為疏忽而撞上庇護島，那麼遲早會有一天波及到在庇護島等候的行人。消基會並不是主張要撤銷行人庇護島，而是要求政府改良行人庇護島的設計和對駕駛的宣導，也呼籲政府在行人庇護島的設計上應該要加強其標示。

人本交通團體的聲明指，根據一些道安倡議者現場勘查北區行人庇護島及新聞事實資料，行人庇護島基座已塗上醒目顏色、基座上標誌桿存有反光條及反光導標與遵行標誌，且庇護島位置不影響正常轉彎的條件下，仍然有車輛切西瓜去撞擊庇護島。

聲明也提到，外界更應看待這16起沒有駕駛死亡的事件，其實是藉由行人庇護島保護了16條及未來的生命。把過去長久的不適任駕駛人危險駕駛行為、政府的系統性問題凸顯出來，而非剛好是行人庇護島，又未經完整分析過，就稱它是「新危險駕駛區域」。歡迎各界一起關心交通安全，期望用更符合科學、更完善的分析，希望能夠實事求是，一同來提升交通安全、推動人本交通。