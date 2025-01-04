台中首例本土麻疹！30多歲男趴趴走接觸20人 足跡曝光
台中出現首例本土麻疹確診病例！台中市衛生局接獲疾管署通報後，啟動防疫措施，初步掌握台中市接觸者共20人，並公布確診個案市內足跡，包括搭高鐵、公車等，提醒民眾若出現疑似症狀，請立即戴口罩並聯繫衛生所安排就醫採檢。
衛生局長曾梓展說，疫調發現，該案為台中30多歲男子，為外縣市醫院群聚事件匡列的接觸者，去年12月29日出現頭痛與畏寒等症狀，今年1月1日發現胸部出現紅疹，1月2日於南部就醫後由南部醫院通報疑似麻疹，昨經中央實驗室研判確定，目前仍在住院治療中。
衛生局指出，麻疹傳染力強，可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染，出疹前後4天均具傳染力。衛生局已初步掌握個案可傳染期間，即去年12月28日以來，台中接觸者共20人，並針對個案活動場域接觸者持續匡列中，並依疾管署規定，針對接觸者與個案最後一次接觸日的隔日、今年元旦起算，持續追蹤健康情形至麻疹最大潛伏期18天，此案預定監測至1月18日。
衛生局說明，該案出疹前在台中市公共場域及大眾運輸工具活動史，包括搭乘高鐵到高鐵台中站、搭公車等，呼籲市民如有足跡重疊，務必落實自主健康監測，如有出疹、發燒、咳嗽、流鼻水或結膜炎等疑似麻疹症狀，請主動聯繫居住地衛生所並告知活動史，以利安排就醫。
衛生局呼籲，出國時也應留意手部衛生，進出公共場所或人多擁擠的場所，請自主戴口罩，回國後如出現疑似症狀，請戴口罩儘速就醫並告知醫師旅遊史及暴露史。相關資訊可至疾管署全球資訊網，或撥打免付費防疫專線1922（0800-001922）洽詢。
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