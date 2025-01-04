影／父母手製鹹豬肉好味道 讓更生人痛哭流涕重新振作

「吃著他們帶來的鹹豬肉，我好想家，眼淚不停流著，知道不能再這樣下去了。」更生人吳小胖回憶起在苦窯的日子，父母總會帶來親手製作的自家風味鹹豬肉。雖然誤入歧途，也讓父母感到心寒。但家人總是緊密相連，在人生低谷時，父母適時的接住他，也讓他決心振作，出獄後協助父母接單販售並共同製作「吳小胖美食坊-鹹豬肉」。

41歲的吳小胖，年輕時曾經經營卡拉 OK店，由於身邊不好的朋友在施用毒品，也讓他走上販毒之路，從安非他命到海洛英，在紙醉金迷的世界中迷失自我。後來被判刑24年，入監服刑 13年多。父母親在這段時間沒有中斷探視，雖然失望，但沒有放棄這個孩子。每每都會帶上手製的鹹豬肉給吳小胖品嚐。也讓冰冷鐵窗中的他感到無比溫暖，決心痛改前非，重新做人。

出獄後的吳小胖決定把家的好味道也分享給大家，於是幫忙父母接單販售並共同製作。家人與客戶的支持力挺，就像陰暗角落的一道溫暖陽光，讓吳小胖在回到社會的路上重拾信心。