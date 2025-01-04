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影／父母手製鹹豬肉好味道 讓更生人痛哭流涕重新振作

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
父母親帶著做好的風味鹹豬肉給獄中的吳小胖（中）品嚐，讓他痛哭流涕，重新做人。記者黃仲裕／攝影
父母親帶著做好的風味鹹豬肉給獄中的吳小胖（中）品嚐，讓他痛哭流涕，重新做人。記者黃仲裕／攝影

「吃著他們帶來的鹹豬肉，我好想家，眼淚不停流著，知道不能再這樣下去了。」更生人吳小胖回憶起在苦窯的日子，父母總會帶來親手製作的自家風味鹹豬肉。雖然誤入歧途，也讓父母感到心寒。但家人總是緊密相連，在人生低谷時，父母適時的接住他，也讓他決心振作，出獄後協助父母接單販售並共同製作「吳小胖美食坊-鹹豬肉」。

41歲的吳小胖，年輕時曾經經營卡拉 OK店，由於身邊不好的朋友在施用毒品，也讓他走上販毒之路，從安非他命到海洛英，在紙醉金迷的世界中迷失自我。後來被判刑24年，入監服刑 13年多。父母親在這段時間沒有中斷探視，雖然失望，但沒有放棄這個孩子。每每都會帶上手製的鹹豬肉給吳小胖品嚐。也讓冰冷鐵窗中的他感到無比溫暖，決心痛改前非，重新做人。

出獄後的吳小胖決定把家的好味道也分享給大家，於是幫忙父母接單販售並共同製作。家人與客戶的支持力挺，就像陰暗角落的一道溫暖陽光，讓吳小胖在回到社會的路上重拾信心。

透過地檢觀護人轉介台灣更生保護會台中分會，列入毒品社區處遇輔導個案，經由更生保護會台中分會個案管理師多元的輔導及關懷陪伴之後，順利復歸社會。吳小胖把傳承父親鹹豬肉拿手菜推廣至更生年貨大街販售。社會大眾的包容與接納，讓他也將自己的故事化做一道光去鼓勵還在社會上掙扎的更生人，重新找到回家的路。

行政院長卓榮泰（左）今天上午出席台灣更生保護會成果展，為鼓勵更生人吳小胖（中）就業，特地前往他的攤位勉勵。記者黃仲裕／攝影
行政院長卓榮泰（左）今天上午出席台灣更生保護會成果展，為鼓勵更生人吳小胖（中）就業，特地前往他的攤位勉勵。記者黃仲裕／攝影
行政院長卓榮泰（右）今天上午出席台灣更生保護會成果展，為鼓勵更生人吳小胖（左）就業，特地前往他的攤位一起品嚐鹹豬肉。記者黃仲裕／攝影
行政院長卓榮泰（右）今天上午出席台灣更生保護會成果展，為鼓勵更生人吳小胖（左）就業，特地前往他的攤位一起品嚐鹹豬肉。記者黃仲裕／攝影

毒品 父母 豬肉

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